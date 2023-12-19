هل يرحل فوفانا عن النصر في يناير؟

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حسم نادي النصر موقفه من رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، الإيفواري سيكو فوفانا عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأكد الصحافي المتخصص في انتقالات اللاعبين، سانتي أونا، أن نادي النصر غير منفتح على مناقشة أي عروض للتخلي عن لاعبه فوفانا في شهر يناير.
وأشار سانتي أونا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، إلى أن إدارة النصر سعيدة بتواجد فوفانا، وترى أنه يقدم عمًلا جيدًا مع الفريق، حيث يعتمد المدرب البرتغالي لويس كاسترو عليه بشكل أساسي.
وكانت تقارير تركية قد أكدت أن غلطة سراي يرغب في التعاقد مع فوفانا صاحب الـ28 عامًا، ويلعب مواطنه ويلفر زاها دورًا في المفاوضات معه، من أجل إقناعه بالانتقال إلى صفوف ناديه.
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.