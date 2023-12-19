Icon

لحظة وقوع أعنف زلزال يضرب الصين منذ سنوات وسقوط 127 قتيلًا Icon الدفاع المدني يحرر يد شخص علقت في قطعة معدنية بضرماء Icon التشكيل المتوقع لـ مانشستر سيتي ضد أوراوا Icon ميسي: عشت شهرًا مذهلًا بعد الخسارة ضد السعودية Icon غوارديولا يحلم باللقب الرابع في كأس العالم للأندية Icon وقت إضافي في مباراة مانشستر سيتي وأوراوا Icon أفضل الطرق للحفاظ على عمر بطارية هواتف iPhone آيفون Icon هل يرحل فوفانا عن النصر في يناير؟ Icon فستان أيقوني للأميرة ديانا يحطم الأرقام القياسية بمبلغ مليون دولار Icon مجلس الوزراء: إنشاء الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية وتسمية 2024 بعام الإبل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم

هل يرحل فوفانا عن النصر في يناير؟

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٩ مساءً
هل يرحل فوفانا عن النصر في يناير؟
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حسم نادي النصر موقفه من رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، الإيفواري سيكو فوفانا عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

فوفانا مستمر مع النصر

وأكد الصحافي المتخصص في انتقالات اللاعبين، سانتي أونا، أن نادي النصر غير منفتح على مناقشة أي عروض للتخلي عن لاعبه فوفانا في شهر يناير.

قد يهمّك أيضاً
مارك زوكربيرج يبني مخبأ سريًا بـ 170 مليون دولار

مارك زوكربيرج يبني مخبأ سريًا بـ 170 مليون دولار

الاتحاد يسعى لتكرار سيناريو 2005

الاتحاد يسعى لتكرار سيناريو 2005

سيكو فوفانا
نجم النصر – المصدر @AlNassrFC

وأشار سانتي أونا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، إلى أن إدارة النصر سعيدة بتواجد فوفانا، وترى أنه يقدم عمًلا جيدًا مع الفريق، حيث يعتمد المدرب البرتغالي لويس كاسترو عليه بشكل أساسي.

وكانت تقارير تركية قد أكدت أن غلطة سراي يرغب في التعاقد مع فوفانا صاحب الـ28 عامًا، ويلعب مواطنه ويلفر زاها دورًا في المفاوضات معه، من أجل إقناعه بالانتقال إلى صفوف ناديه.

سيكو فوفانا
نجم النصر

النصر يُلاقي الاتفاق

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أبها يتألق هجوميًّا مع يوسف المناعي
آخر الاخبار

أبها يتألق هجوميًّا مع يوسف المناعي

آخر الاخبار
وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 3 مدن

وظائف
العالم يختار السعودية .. إكسبو 2030 في الرياض
أخبار رئيسية

العالم يختار السعودية .. إكسبو 2030 في...

أخبار رئيسية
6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر...

السعودية اليوم
نظرات المتهمين قد تحدد الحكم عليهم بالإعدام
غرائب

نظرات المتهمين قد تحدد الحكم عليهم بالإعدام

غرائب
أرقام إكسبو الرياض 2030.. 40 مليون زائر ومليار زيارة بالواقع الافتراضي
السعودية اليوم

أرقام إكسبو الرياض 2030.. 40 مليون زائر...

السعودية اليوم
مظاهرة أمام مقر CNN بواشنطن: أنتم تكذبون
العالم

مظاهرة أمام مقر CNN بواشنطن: أنتم تكذبون

العالم
الشيخ السديس: لقاءات إثرائية ومحاضرات وحملات توعوية لتعزيز الوسطية والاعتدال
السعودية اليوم

الشيخ السديس: لقاءات إثرائية ومحاضرات وحملات توعوية...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه