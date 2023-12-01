واتساب يطلق ميزة جديدة

عزز تطبيق التراسل الفوري المشفر “واتساب” من خصوصية مستخدميه، من خلال إطلاق ميزة جديدة تسمح لهم بقفل محادثات معينة برمز سري.

وبحسب موقع بزنيس توداي، هذه الميزة الجديدة، التي أطلق عليها اسم “Chat Lock”، تهدف إلى توفير طبقة حماية إضافية للمحادثات الحساسة أو الشخصية.

رمز سري

ويمكن للمستخدمين إضافة رمز سري منفصل عن كلمة مرور هاتفهم أو تطبيق واتساب؛ وذلك لمنع أي شخص آخر من الوصول إلى هذه المحادثات، حتى لو كان لديه حق الوصول إلى الجهاز.

ويمكن للمستخدمين أيضًا اختيار إخفاء مجلد الدردشات المقفلة من قائمة الدردشات، مما يجعلها قابلة للاكتشاف فقط عن طريق إدخال الرمز السري في شريط البحث.

وأوضحت شركة “ميتا” المالكة لتطبيق واتساب، أن الميزة الجديدة سيبدأ طرحها تدريجيًّا لجميع المستخدمين في الأيام المقبلة.