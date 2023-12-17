وزارة الثقافة: تعليق الحفلات الغنائية 3 أيام

أعلنت وزارة الثقافة بناءً على التوجيه الكريم؛ عن تعليق الحفلات الغنائية 3 أيام، نظراً لوفاة سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله-.

وفي وقت سابق اليوم أعلن موسم الرياض عن تعليق الحفلات الغنائية لمدة 3 أيام كما أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن تعليق الحفلات الغنائية في جميع الوجهات والمواقع السياحية لمدة ثلاثة أيام، نظراً لوفاة الشيخ نواف الأحمد رحمه الله.

وكانت الكويت ودعت اليوم الأحد أميرها الراحل الذي ووري الثرى صباحاً في مقبرة الصليبخات بشمال غرب العاصمة، في مراسم اقتصرت على أفراد الأسرة الحاكمة.