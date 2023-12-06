وزير المالية: نستهدف في ميزانية 2024 التوسع في الإنفاق على المشاريع التنموية

أكد وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن الحكومة تستهدف في ميزانية السعودية 2024م التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة، المتوائمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والتوجهات الوطنية.

وأكد الجدعان استمرار الحكومة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين وتطوير بيئة الأعمال؛ لرفع جاذبيتها، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

تحديات الاقتصاد العالمي

وتحدث الجدعان عن تحديات الاقتصاد العالمي، وأشار إلى أنه برغم استمرار حالة عدم اليقين، إلا أن تراجع معدلات التضخم العالمية بوتيرة أسرع من المتوقع يعد من أبرز العوامل الإيجابية التي قد تحسن من أداء الاقتصاد العالمي؛ مما يحفز أسواق الاستثمار ويحافظ على معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، وينعكس إيجابًا على اقتصاد المملكة.

فيديو | وزير المالية: استطعنا السيطرة على نسبة التضخم لتصل هذا العام إلى 2.6 ومن ثم ستبدأ بالتنازل حتى تصل 1.9 في العام 2026#ميزانية_السعودية2024#SaudiBudget2024 #الإخبارية pic.twitter.com/9khB3RIU5Y — اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) December 6, 2023

ولتلبية الاحتياجات التمويلية؛ أوضح أن الحكومة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024م وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية؛ لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية، متوقعا أن يبلــغ حجم الديـــن العـــام 1،103 مليــار ريــال (ما يعادل 25.9% مـــن الناتـــج المحلــي الإجمالي) فـــي العـــام 2024م مقارنــة بـ 1,024 مليــار ريـال (مـا يعـادل 24.8% مــن الناتــج المحلــي الإجمالي) للعام 2023م.

نتائج الإصلاحات الاقتصادية

وأكد أن نتائج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تشهدها المملكة أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، موضحا أن التقديرات الأولية في عام 2023م تشير بوضوح إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة %4.9، لافتًا إلى أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل ساهمت في توطين الوظائف النوعية وتوفير الوظائف المستدامة، حيث بلغ إجمالي الوظائف التي أضافها القطاع الخاص في الاقتصاد بنهاية الربع الثالث من العام 2023م حوالي 1.122 مليون وظيفة، مما انعكس على انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين إلى %8.3.

فيديو | وزير المالية محمد الجدعان: الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة نمو متميزة ومتوازنة نتيجة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 #ميزانية_السعودية2024#SaudiBudget2024 #الإخبارية pic.twitter.com/Zh722ee3ab — اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) December 6, 2023

وأضاف أن هذا الانخفاض تزامن مع النمو المستمر والمتسارع الذي شهده القطاع الخاص منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى توفير البيئة المحفزة والممكنة له عبر العديد من الخطط الاستراتيجية والمبادرات الداعمة، والتي ساهمت في دعم القطاع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص جديدة للمواطنين، ومكّنت سوق العمل من استيعاب المزيد من الكوادر البشرية في المملكة، مبينًا أن أكثر من 2.3 مليون مواطن ومواطنة يعملون في القطاع، وهو الرقم الأعلى تاريخيًا، كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل %35.3 متجاوزًا مستهدف الرؤية في عام 2030م.

الدور لمحوري للمواطن

وأشاد الجدعان بالدور المحوري للمواطن في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أنه الركيزة الأساسية وأثمن ما تملكه بلادنا، علاوةً على دوره المباشر والملموس في تحقيق الإنجازات والمضي قدمًا في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة، موضحًا أن الحكومة تواصل جهودها في المراجعة الدورية لبرامج منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وتحسينها، بما يكفل الوصول للفئات المستهدفة، إضافة إلى مواصلة جهودها في رفع مستوى جودة الخدمات، والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها.