وزير الموارد البشرية: السعودية تتمتع بأحد أكثر قوى العمل تنوعًا في العالم

أكد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن السعودية تتمتع بأحد أكثر قوى العمل تنوعاً في العالم.

وقال: “إنه من المتوقع أن يخلق نمو سوق العمل العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي 133 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030”.

سوق العمل العالمي

ولفت الراجحي، في كلمته بالمؤتمر الدولي لسوق العمل المقام في الرياض اليوم، إلى وجود أيدٍ عاملة من الشباب السعودي على قدرٍ عالٍ من التعلّم يواكب المتغيرات في سوق العمل العالمي.

وانطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل، بجلسة وزارية ضمت 20 وزيراً للعمل من مختلف بلدان العالم.

وتنظم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، بحضور أكثر من 6000 مشارك من 40 دولة، وعددٍ من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ومجموعة من قادة ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية، وممثلين من الأوساط الأكاديمية.