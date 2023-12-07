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السعودية قفزت 17 مرتبة في مؤشر الأداء اللوجستي

وزير النقل: نستهدف تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي والدفع بالاستثمارات

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٩ مساءً
وزير النقل: نستهدف تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي والدفع بالاستثمارات
المواطن - تصوير: خالد الحمودي

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أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، أن المملكة شهدت تحولات كبرى في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، مشيراً إلى أن المملكة قفزت 17 مرتبة في مؤشر الأداء اللوجستي الذي يصدره البنك الدولي.

الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

وأضاف الجاسر، في جلسة بعنوان “تنمية مستدامة”: أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تهدف إلى تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي والدفع بالاستثمارات في كافة أنماط النقل.

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وتابع أنه تمت إضافة 27 خطاً ملاحياً خلال العام الجاري تربط المملكة بباقي مناطق العالم.

وأضاف وزير النقل أن المملكة حقت أيضاً تقدماً في مؤشر الترابط البحري، الذي كان عند 25 نقطة في سنة 2019، بفارق 17 عن الأفضل في المنطقة، وكان الهدف أن نصل 75 نقطة في عام 2030، واليوم وصلنا إلى 77 نقطة.

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق أمس على الميزانية العامة للمملكة للسنة المالية 2024 بعجز قدره 79 مليار ريال وتوقعت وزارة المالية أن يستمر حول هذه المستويات في المدى المتوسط انعكاساً لتوجه الحكومة في تبني الإنفاق التوسعي.

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