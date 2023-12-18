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على متنها مواد طبية تزن 16 طنًا

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 32 لإغاثة غزة

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٩ مساءً
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 32 لإغاثة غزة
المواطن - واس

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وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 32، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة, حيث تحمل على متنها مواد طبية بوزن إجمالي يبلغ 16طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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