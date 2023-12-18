وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 32 لإغاثة غزة النوم الجيد يعزز المناعة ويقلل خطر الإصابة بالإنفلونزا شاهد ذهول بايدن بعد اصطدام سيارة مجهولة بموكبه عاصفة قوية تحرك الطائرات من مكانها في أحد مطارات الأرجنتين BMW تكشف عن آيكون نسختها الفاخرة من القوارب الكهربائية أمانة جدة تنفذ حملة واسعة على البيع العشوائي بنطاق الجامعة “الأمر بالمعروف”: احذروا من الأفكار الضالة والجماعات المنحرفة القتل تعزيراً لمواطن قَتَل زوجة أخيه وابنتها دهساً بسيارته 100 مليون يورو تُطلق سراح نجم برشلونة لـ الدوري السعودي طيران ناس يتسلم 3 طائرات جديدة من طراز إيرباص A320neo
وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 32، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة, حيث تحمل على متنها مواد طبية بوزن إجمالي يبلغ 16طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.