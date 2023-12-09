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للحفاظ على سريّة البيانات

وضع الإصلاح.. جوجل تضيف ميزة مهمة لهواتف بيكسل Pixel

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٦ مساءً
وضع الإصلاح.. جوجل تضيف ميزة مهمة لهواتف بيكسل Pixel
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزة مهمة، ستساعد مستخدمي هواتف بيكسل Pixel في الحفاظ على سريّة البيانات الموجودة في أجهزتهم.

ميزة وضع الإصلاح

وأشارت جوجل إلى أن ميزة “وضع الإصلاح” أوRepair Mode ستكون مفيدة لمستخدمي هواتفها، الذين يرغبون بإصلاح هواتفهم في مراكز الصيانة، فمن خلالها سيكون المستخدم قادرا على إخفاء جميع البيانات بما فيها الصور والفيديوهات والملفات قبل تسليم جهازه للصيانة، الأمر الذي يضمن عدم تسرّب هذه البيانات لأي شخص أو جهة.

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وبتفعيل هذه الميزة سيتسلم المختصون في مركز الصيانة الهواتف “بنظام تشغيل نظيف”، أي أنه لن تظهر لهم أي بيانات شخصية أو حسابات إلكترونية أو ملفات خاصة بمالك الهاتف.

ويمكن لصاحب الهاتف تنشيط “وضع الإصلاح” قبل تسليمه لمركز الصيانة، وإلغاء هذا الوضع بسهولة من خلال إعدادات الجهاز.

وتجدر الإشارة إلى أن الميزة المذكورة لا تعتبر أمرا جديدا في عالم الهواتف، فسامسونغ أطلقت ميزة مشابهة العام الماضي، ويتوقع أن تظهر ميزات مشابهة في العديد من الهواتف التي تعمل بأنظمة أندرويد.

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