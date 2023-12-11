وظائف بـ مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

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أعلنت مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران توفر وظائف تعليمية وفنية (رجال / نساء) في مختلف التخصصات، واشترطت المدارس أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- معلمة علوم.
2- معلمة رياضيات.
3- معلمة لغة إنجليزية.
4- معلمة رياض الأطفال
6- دعم فني: حاسب آلي.
7- معلم اجتماعيات.
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- المؤهل بكالوريوس انتظام بمجال التخصص.
3- خبرة لا تقل عن سنتين (ويستثنى من شرط الخبرة المعدلات الجامعية المرتفعة).
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1445/05/26هـ الموافق 2023/12/10م.
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