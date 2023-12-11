وظائف بـ مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

أعلنت مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران توفر وظائف تعليمية وفنية (رجال / نساء) في مختلف التخصصات، واشترطت المدارس أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- معلمة علوم.

2- معلمة رياضيات.

3- معلمة لغة إنجليزية.

4- معلمة رياض الأطفال

6- دعم فني: حاسب آلي.

7- معلم اجتماعيات.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- المؤهل بكالوريوس انتظام بمجال التخصص.

3- خبرة لا تقل عن سنتين (ويستثنى من شرط الخبرة المعدلات الجامعية المرتفعة).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1445/05/26هـ الموافق 2023/12/10م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا