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علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على فوز النصر على نادي الاتحاد بنتيجة 5- 2 في الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن، حيث كانت المباراة مؤجلة بين الفريقين.
وقال الفراج في مقدمة حلقة “الثلاثاء” من برنامج “أكشن مع وليد”: “يا لطيف، شاهدوا ماذا فعل النصر في الاتحاد؟!، النصر افترس العميد، النصر جاء إلى جدة وكانت لديه النية”.
وأضاف: “منذ 5 سنوات، الاتحاد كان يفوز على النصر أو يتعادل، النصر الثلاثاء عمل إعادة ضبط المصنع للاتحاد وسدد كل الفواتير، النصر يقاتل للوصول إلى الهلال في صدارته”.
وتابع الفراج: “النصر أنقذ المنافسة في الدوري لأنه قلص الفارق مع الهلال المتصدر، ولو كان النصر خسر كنا قلنا مبروك الدوري للهلال”.
وأضاف: “العميد مكسور داخليًّا، العميد لا يملك الروح ، تعيش أنت، عظم الله أجركم في روح العميد”.
#وليد_الفراج: النصر افترس الاتحاد "وين يوجعك" 🤕.. النصر رد الـ 5 سنوات الماضية للاتحاد وأنقذ تنافسية الدوري.. بعيداً عن التحكيم وحماس حمدالله، الاتحاد يحتاج لضبط المصنع وعظم الله أجركم في الروح#أكشن_مع_وليد#النصر_الاتحاد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 26, 2023