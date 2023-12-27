وليد الفراج: النصر افترس الاتحاد

علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على فوز النصر على نادي الاتحاد بنتيجة 5- 2 في الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن، حيث كانت المباراة مؤجلة بين الفريقين.

وقال الفراج في مقدمة حلقة “الثلاثاء” من برنامج “أكشن مع وليد”: “يا لطيف، شاهدوا ماذا فعل النصر في الاتحاد؟!، النصر افترس العميد، النصر جاء إلى جدة وكانت لديه النية”.

وأضاف: “منذ 5 سنوات، الاتحاد كان يفوز على النصر أو يتعادل، النصر الثلاثاء عمل إعادة ضبط المصنع للاتحاد وسدد كل الفواتير، النصر يقاتل للوصول إلى الهلال في صدارته”.

وتابع الفراج: “النصر أنقذ المنافسة في الدوري لأنه قلص الفارق مع الهلال المتصدر، ولو كان النصر خسر كنا قلنا مبروك الدوري للهلال”.

وأضاف: “العميد مكسور داخليًّا، العميد لا يملك الروح ، تعيش أنت، عظم الله أجركم في روح العميد”.