وليد عبدالله: علي البليهي أكثر لاعب يصنع مشاكل ووجود رونالدو غيّر النصر كثيرًا

تحدث وليد عبدالله، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، عن علاقته بزميله في النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله في نادي الهلال، المدافع علي البليهي.

علي البليهي يصنع المشاكل

وقال وليد عبدالله في تصريحات إعلامية: “البليهي أقرب لاعب لي من الأندية السعودية، وهو أكثر لاعب يصنع المشاكل”.

وأضاف: “أكثر المدافعين الذين أشعر معهم بالأمان عبدالإله العمري، عبدالله مادو، علي لاجامي”.

وواصل وليد: “بالنسبة لي أسطورة حراسة المرمى في الكرة السعودية هو محمد الدعيع وأفضل حارس سعودي حاليًّا هو عبدالله المعيوف”.

وعن علاقته بكريستيانو رونالدو قال وليد عبدالله: “أنا من علمته العرضة السعودية، ووجود رونالدو لا شك غيّر الكثير في النصر وفي اللاعبين وفي طموحنا وأحلامنا”.