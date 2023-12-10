وليد عبدالله: علي البليهي أكثر لاعب يصنع مشاكل ووجود رونالدو غيّر النصر كثيرًا اتفاقية لتعزيز الأبحاث والبرامج التوعوية في أمراض الصوت والبلع مانشستر سيتي يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في لوتون تاون تشيلسي يواصل السقوط بالخسارة أمام إيفرتون تقلبات جوية سريعة ومتلاحقة حتى 22 ديسمبر وظائف شاغرة لدى هيئة السوق المالية أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله النصر يفقد أليكس تيليس ضد الشباب رقم تاريخي لحارس إنتر ميلان في الدوري الإيطالي زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم بنسبة 6%
تحدث وليد عبدالله، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، عن علاقته بزميله في النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله في نادي الهلال، المدافع علي البليهي.
وقال وليد عبدالله في تصريحات إعلامية: “البليهي أقرب لاعب لي من الأندية السعودية، وهو أكثر لاعب يصنع المشاكل”.
وأضاف: “أكثر المدافعين الذين أشعر معهم بالأمان عبدالإله العمري، عبدالله مادو، علي لاجامي”.
وواصل وليد: “بالنسبة لي أسطورة حراسة المرمى في الكرة السعودية هو محمد الدعيع وأفضل حارس سعودي حاليًّا هو عبدالله المعيوف”.
وعن علاقته بكريستيانو رونالدو قال وليد عبدالله: “أنا من علمته العرضة السعودية، ووجود رونالدو لا شك غيّر الكثير في النصر وفي اللاعبين وفي طموحنا وأحلامنا”.