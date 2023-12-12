12 وظيفة شاغرة في شركة بترو رابغ

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترو رابغ”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.

تفاصيل وظائف بترو رابغ

وأبرزت شركة بترو رابغ، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل المحاسبة.

– أخصائي السياسات وإجمالي المكافآت.

– مهندس سلامة (عدد وظيفتين).

– مدقق داخلي.

– أخصائي التنظيم وتخطيط القوى العاملة.

– مشرف أول دعم تطبيقات سلسلة التوريد.

– أخصائي تسويق أول.

– أخصائي منتجات.

– مشرف أول دعم تطبيقات البوابة.

– مدير الأنظمة.

– منسق عمليات البوليمر.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بترو رابغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)