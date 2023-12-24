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24 وظيفة شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٩ مساءً
24 وظيفة شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشؤون الصحية في كل من الأحساء، والدمام، والرياض، والمدينة المنورة، وجدة، وحائل.

تفاصيل وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

وبينت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– استشاري مساعد علاج جذور الأسنان.

– أخصائي طب الأطفال.

– موظف استقبال.

– أخصائي الطب الباطني.

– أخصائي جراحة الأعصاب.

– استشاري مساعد طب الأورام للبالغين.

– مساعد صيدلة (عدد وظيفتين).

– استشاري مساعد جراحة القلب.

– استشاري مساعد أمراض النساء والتوليد.

– مساعد وحدة/ عيادة (عدد 4 وظائف).

– استشاري مساعد الجراحة العامة (عدد وظيفتين).

– استشاري مساعد طب الأطفال.

– استشاري طب الأم والجنين (عدد 3 وظائف).

– ممرض الصحة العامة.

– استشاري الرعاية التلطيفية.

– مساعد طب الأسنان.

– استشاري جراحة الصدر.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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