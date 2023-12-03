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بعد تألقه في مباراة الاتحاد

3 أرقام تاريخية لـ حسين الشحات بمونديال الأندية

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ مساءً
3 أرقام تاريخية لـ حسين الشحات بمونديال الأندية
المواطن - فريق التحرير

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واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، حسين الشحات في بطولة كأس العالم للأندية، ليُحقق أكثر من رقم مميز.

تألق حسين الشحات بالمونديال

وشارك حسين الشحات كأساسي في مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري، ليصل إلى 13 مواجهة، ليكون أكثر لاعب مشاركة في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية.

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ويُعد حسين الشحات أكثر لاعب تسجيلًا للأندية العربية في مونديال الأندية، بالتساوي مع نجم الأهلي المصري السابق، محمد أبو تريكة، ونجم الهلال، سالم الدوسري برصيد 4 أهداف لكل منهم.

حسين الشحات
الشحات – المصدر @AlAhly

وساهم حسين الشحات في تسجيل 5 أهداف، بعدما أحرز 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، وبات أكثر من سجل في نسخ بطولة كأس العالم للأندية، بالتساوي مع نجم ريال مدريد السابق والاتحاد الحالي، الفرنسي كريم بنزيما.

وخاض الشحات، 5 نسخ لبطولة كأس العالم للأندية، حيث شارك في نسخة عام 2018 مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، قبل أن يلعب نسخ 2020، 2021، 2022 و2023 بقميص الأهلي المصري.

حسين الشحات
الشحات

فوز الأهلي المصري ضد الاتحاد

ولعب الاتحاد ضد الأهلي المصري بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، وانتهت المباراة بتحقيق المارد الأحمر لفوز بنتيجة 3\1، وتأهله لنصف النهائي.

الأهلي المصري
لاعبو الفريق – المصدر @AlAhly

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