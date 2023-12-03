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رونالدو يتصدر وميتروفيتش ثانيًا

3 لاعبين تجاوزوا الـ10 أهداف بدوري روشن

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥١ مساءً
3 لاعبين تجاوزوا الـ10 أهداف بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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حافظ نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو على صدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي، رغم غيابه عن هز الشباك في الجولة الـ15.

لاعبين سجلوا أكثر من 10 أهداف

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، عن قائمة اللاعبين الذين تجاوزوا حاجز الـ10 أهداف، ويتصدرها رونالدو بـ15 هدفًا، بجانب تقديمه لـ7 تمريرات حاسمة، ليكون الأكثر مساهمة للأهداف.

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كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @SPL

وجاء نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش في المركز الثاني برصيد 13 هدفًا، وذلك بعد تسجيله لهدفين في ديربي الرياض، ليقود الزعيم للفوز على النصر بثلاثة أهداف دون رد.

ميتروفيتش
اللاعب الصربي – المصدر @SPL

وانضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، الكاميروني كيفن نكودو إلى القائمة، بعد تسجيله ثنائية في شباك الفيحاء بالجولة الـ15، ليرفع رصيده إلى 11 هدفًا، كما أنه قدم 4 تمريرات حاسمة.

كيفن نكودو
نكودو – المصدر @DAMAC_CLUB

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ41 نقطة، ثم النصر بـ34 نقطة، يليه الأهلي برصيد 30 نقطة، ثم الاتحاد والتعاون بـ28 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الفتح.

ويقع الاتفاق بالمركز السابع برصيد 23 نقطة، ثم ضمك بـ21 نقطة، يليه الفيحاء والوحدة بـ19 نقطة، ثم الطائي بـ17 نقطة، الشباب والرياض 16 نقطة، يليه الخليج، الأخدود وأبها بـ13 نقطة، الرائد 12 نقطة، والحزم 8 نقاط.

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