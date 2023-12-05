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الاحتياج لها كبير ويتضاعف في المستقبل القريب

5 تخصصات يحتاج إليها سوق العمل في التقنيات الناشئة

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ مساءً
5 تخصصات يحتاج إليها سوق العمل في التقنيات الناشئة
المواطن - فريق التحرير

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استعرض عبدالعزيز الحمادي، الخبير والمتخصص التقني، عن التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل في مجال التقنيات الناشئة مستقبلًا.

وقال الحمادي خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج الإخبارية: إن سوق العمل يحتاج عددًا كبيرًا من التخصصات منها تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والبرمجيات، بالإضافة إلى مجال يُعرف بـ “الدرونز” والتصنيع الرقمي.

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احتياج يتضاعف

وأشار إلى أن كافة هذه التخصصات الاحتياج لها كبير ويتضاعف ويزيد في المستقبل القريب، مضيفًا: “بحسب إحصائيات عالمية، 69 مليون وظيفة بشرية ستولدها التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي و30% من الوظائف في 2030 ستكون جديدة وغير مسبوقة”.

وأضاف المتخصص التقني أن التخصصات في المجالات التقليدية يقل نوعًا ما الاحتياج لها، قائلًا: “لذلك في وقتنا الحالي خريجي كليات الحاسب الآلي لن تكتفي شهادة التخرج لإلحاقهم بسوق العمل، بل لابد من امتلاكهم للمهارات التي يحتاجها”.

دعم حكومي

وأردف عبدالعزيز الحمادي: “الدولة دعمت هذا الأمر من خلال تقديم برامج الدعم الحكومي المختلفة لتنمية الموارد البشرية في مجال التقنيات الناشئة والشخص الذي يستفيد من هذه البرامج لن يستغني عنه سوق العمل في المستقبل”.

 

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