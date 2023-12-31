أجمل 3 أهداف في الجولة الـ19 بدوري روشن 52 مقعداً قيادياً في تعليم الرياض وفق الهيكل التنظيمي الجديد أكبر 3 اقتصادات عربية تنضم لبريكس في بداية 2024 السياحة السعودية أصبحت تضاهي المدن الكبرى بأوروبا و أمريكا عرض رسمي من الأهلي لضم كيميتش 16 شاحنة إغاثية سعودية جديدة تدخل غزة عبر معبر رفح وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي الاتحاد يسعى لحسم صفقة محمد صلاح البريد السعودي يصدر طابعًا تذكاريًا بعنوان مسارات تربطنا بالمستقبل سعود بن طلال: تعزيز الخطط وتكامل الجهود لدعم مبادرة الأحساء صديقة للطفولة
ضم الهيكل التنظيمي الجديد لقيادات تعليم الرياض 52 مقعدًا قياديًا فيما سيبدأ التطبيق غدًا الاثنين الأول من يناير 2024م.
وتوزعت المقاعد القيادية بواقع 37 للرجال بنسبة 71% و15 للنساء بنسبة 29%، وتم تدوير 38% من القيادات بواقع 20 مقعدًا قياديًا في مقابل تكليف 13 قيادة جديدة بنسبة 25% فيما كانت القيادات الثابتة 19 بنسبة 37%.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بمواد الدليل التنظيمي للإدارات العامة للتعليم بمختلف مناطق المملكة اعتبارًا من يوم الاثنين بعد القادم الموافق الأول من يناير 2024.
وكان وزير التعليم يوسف البنيان، اعتمد في وقت سابق الدليل التنظيمي الجديد للإدارات التعليمية، والذي تضمن إعادة ترتيب الهيكل الإداري ومنح الصلاحيات وإلغاء بعض المسميات والمقاعد.
وبحسب القرار الصادر من وزير التعليم فقد تضمن الدليل إلغاء مقعد المساعد للشؤون المدرسية ونقل ارتباط شؤون المعلمين إلى إدارة الموارد البشرية مع منح مدير عام التعليم 95 صلاحية بالإضافة للصلاحيات المنصوص عليها في لائحة الانضباط الوظيفي.
ويعكس الدليل التنظيمي سعي الأمانة العامة لإدارات التعليم لتحديث التنظيمات والإجراءات التنفيذية بشكل دوري.