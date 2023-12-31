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منح الصلاحيات وإلغاء بعض المسميات والمقاعد

52 مقعداً قيادياً في تعليم الرياض وفق الهيكل التنظيمي الجديد

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٢ مساءً
52 مقعداً قيادياً في تعليم الرياض وفق الهيكل التنظيمي الجديد
المواطن - فريق التحرير

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ضم الهيكل التنظيمي الجديد لقيادات تعليم الرياض 52 مقعدًا قياديًا فيما سيبدأ التطبيق غدًا الاثنين الأول من يناير 2024م.

وتوزعت المقاعد القيادية بواقع 37 للرجال بنسبة 71% و15 للنساء بنسبة 29%، وتم تدوير 38% من القيادات بواقع 20 مقعدًا قياديًا في مقابل تكليف 13 قيادة جديدة بنسبة 25% فيما كانت القيادات الثابتة 19 بنسبة 37%.

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الهيكل التنظيمي الجديد

ومن المقرر أن يبدأ العمل بمواد الدليل التنظيمي للإدارات العامة للتعليم بمختلف مناطق المملكة اعتبارًا من يوم الاثنين بعد القادم الموافق الأول من يناير 2024.

وكان وزير التعليم يوسف البنيان، اعتمد في وقت سابق الدليل التنظيمي الجديد للإدارات التعليمية، والذي تضمن إعادة ترتيب الهيكل الإداري ومنح الصلاحيات وإلغاء بعض المسميات والمقاعد.

إلغاء مقعد المساعد للشؤون المدرسية

وبحسب القرار الصادر من وزير التعليم فقد تضمن الدليل إلغاء مقعد المساعد للشؤون المدرسية ونقل ارتباط شؤون المعلمين إلى إدارة الموارد البشرية مع منح مدير عام التعليم 95 صلاحية بالإضافة للصلاحيات المنصوص عليها في لائحة الانضباط الوظيفي.

الدليل التنظيمي لإدارات التعليم

ويعكس الدليل التنظيمي سعي الأمانة العامة لإدارات التعليم لتحديث التنظيمات والإجراءات التنفيذية بشكل دوري.

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