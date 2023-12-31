52 مقعداً قيادياً في تعليم الرياض وفق الهيكل التنظيمي الجديد

ضم الهيكل التنظيمي الجديد لقيادات تعليم الرياض 52 مقعدًا قياديًا فيما سيبدأ التطبيق غدًا الاثنين الأول من يناير 2024م.

وتوزعت المقاعد القيادية بواقع 37 للرجال بنسبة 71% و15 للنساء بنسبة 29%، وتم تدوير 38% من القيادات بواقع 20 مقعدًا قياديًا في مقابل تكليف 13 قيادة جديدة بنسبة 25% فيما كانت القيادات الثابتة 19 بنسبة 37%.

الهيكل التنظيمي الجديد

ومن المقرر أن يبدأ العمل بمواد الدليل التنظيمي للإدارات العامة للتعليم بمختلف مناطق المملكة اعتبارًا من يوم الاثنين بعد القادم الموافق الأول من يناير 2024.