6 نصائح تقي المعتمرين من أمراض الشتاء

أكدت وزارة الحج والعمرة أن الحماية من أمراض الشتاء الموسمية (كالإنفلونزا والسعال وغيرهما) بالنسبة للمعتمرين، تعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان تجربة عمرة صحية.

واستعرضت الوزارة، عبر حسابها على منصة إكس، بعض النصائح الضرورية للوقاية من الأمراض خلال فصل الشتاء وهي:

نظافة اليدين

– اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون خاصة قبل تناول الطعام، وبعد استخدام دورة المياه، وبعد الخروج من الأماكن المزدحمة أو العامة.

تعزيز المناعة

إعطاء الأولوية لنظام غذائي متوازن من الفواكه والخضراوات والأطعمة التي تعزز المناعة التقوية دفاعات الجسم ضد الفيروسات.

تجنب الاتصال الوثيق بالمصابين

قلل من الاقتراب من الأفراد الذين تظهر عليهم أعراض أمراض الجهاز التنفسي، مثل السعال أو العطس.

اطلب المساعدة الطبية الطارئة

إذا شعرت بأعراض المرض أثناء أداء النسك. فاطلب الرعاية الطبية الفورية من مرافق الرعاية الصحية المحلية أو التخصصين الطبيين المؤهلين.

التطعيمات والتحصينات

قبل الشروع في أداء النسك، تأكد من أنك أخذت جميع التطعيمات والتحصينات اللازمة.

عدم نقل عدوى الجهاز التنفسي

قم بتغطية فمك وأنفك بمنديل أو بمرفقك عند السعال أو العطس المفاجئ لمنع انتشار العدوى.