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يجب تقديم تاريخ الميلاد للمقيم ورقم الإقامة

7 خطوات لـ الاستعلام عن رسوم المرافقين عبر أبشر

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ صباحاً
7 خطوات لـ الاستعلام عن رسوم المرافقين عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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ردت منصة أبشر على استفسارات بشأن طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين.

ويمكن الاستعلام عن رسوم المرافقين من خلال منصة الجوازات السعودية التابعة إلى أبشر، ومن خلال رسوم المرافقين يمكن الحصول على البيانات اللازمة والاستعلام عن الرسوم بشكل مباشر.

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ويوجد معلومات يجب أن تُقدم من أجل استعلام رسوم المرافقين منها تاريخ الميلاد للمقيم ورقم الإقامة أيضًا بعدها يتم التعرف على رسوم المرافقين.

الاستعلام عن رسوم المرافقين

1ـ الوصول إلى منصة أبشر الإلكترونية مباشرة.
2ـ قوم بإتمام عملية تسجيل الدخول عن طريق إضافة رقم الهاتف المحمول المرتبط بالحساب المسجل.
3ـ اكتب الرمز المرسل على رقم الهاتف المحمول.
4ـ اضغط على رمز الخدمات الشخصية من الصفحة الرئيسية.
5ـ قم بانتقاء أيقونة الاستعلام عن الإقامة.
6ـ قم بإدخال رقم الإقامة.
7ـ انتظر لبعض الوقت حتى يظهر أمامك المبلغ الذي يجب عليك دفعه للمرافقين.

 

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