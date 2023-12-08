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ضمن 56 حياً في المرحلة الثالثة

8 أحياء جديدة في الرياض تدخل السجل العقاري

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٤ مساءً
8 أحياء جديدة في الرياض تدخل السجل العقاري
المواطن - فريق التحرير

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أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن انضمام ثمانية أحياء مستفيدة من السجل العقاري جنوب مدينة الرياض ضمن المرحلة الثالثة والتي بدأت مطلع هذا الأسبوع.

الأحياء الجديدة

ودعت الهيئة ملاك العقارات في أحياء: ( الحزم، الزهرة، السويدي الغربي، العريجاء الأوسط، العريجاء الغربي، العوالي، ظهرة البديعة، لبن ) إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل ابتداءً من يوم غد الأربعاء، ويستمر التسجيل حتى نهاية 28 مارس 2024م الموافق 18 رمضان 1445هـ، وبذلك تكون المرحلة الثالثة من رحلة أعمال السجل العقاري شملت 8 مناطق عقارية, تضم كل منطقة عقارية مستفيدة عدداً من الأحياء ليبلغ إجمالي عدد الأحياء المستفيدة في المدن الثلاث ( 56 حياً) بواقع ( 54 حياً ) في مدينة الرياض، وحي واحد في الدمام والمدنية المنورة.

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التسجيل في السجل العقاري

وأوضحتْ “هيئة العقار” أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء مُتاح عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية  أو من خلال مراكز الخدمة، مبيَّنة أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك إلكتروني مُحدَّث صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً.
وأشارت إلى إمكانية التواصل مع شركة “السجل العقاري” من خلال الرقم الموحد للاستفسارات (199002) الذي تم تخصيصه للإجابة على أية استفسارات أو متابعة الطلبات، أو لتسهيل عملية التسجيل يمكن للمستفيدين الراغبين في زيارة مركز خدمة العملاء في مدينة الرياض حجز موعد عن طريق الموقع الرسمي للسجل العقاري .

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