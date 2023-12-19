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منها إذا كانت المرأة حائضًا أو نفساء وزوجها يعلم

حالات لا يقع فيها الطلاق حتى مع اللفظ

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٥ مساءً
حالات لا يقع فيها الطلاق حتى مع اللفظ
المواطن - فريق التحرير

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أكد المحامي فايز العنزي، أن هناك حالات لا يقع فيها الطلاق حتى مع اللفظ.

وقال العنزي خلال حواره إلى برنامج “الشارع السعودي” المذاع على قناة السعودية: إن “الحالات التي لا يقع فيها الطلاق هي طلاق غير العاقل، وطلاق من زال عقله، وطلاق السكران”.

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وتابع العنزي:” أيضًا إذا كانت المرأة حائضًا أو نفساء وزوجها يعلم، والطلاق إذا كان الشخص غضبان ويقول ألفاظًا لا يدركها ولا يعيها”.

ارتفاع حالات الطلاق

وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد كشفت عن زيادة في معدل حالات الطلاق خلال العام 2022، وصلت لـ168 حالة يوميًّا، بواقع 7 حالات طلاق في كل ساعة، وبمعدل يفوق الحالة الواحدة كل 10 دقائق.

ووفق بيانات الهيئة؛ فإنه جرى تحرير 57 ألفًا و595 صك طلاق، خلال الشهور الأخيرة من 2020، بارتفاع 12.7% عن 2019، فيما برزت وسائل التواصل الاجتماعي كمتهم رئيسي في ازدياد المعدلات.

أسباب الطلاق

تنوعت أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في المملكة، أبرزها:

– ارتفاع تكاليف المعيشة خاصة خلال أزمة كورونا والتي تسببت في ارتفاع ملحوظ بالأسعار.

– وسائل التواصل الاجتماعي والتي لعبت دورًا كبيرًا في هدم ركائز الأسر بالمملكة والأسر العربية.

– الخلافات الاجتماعية التي تنشأ بين الزوجين بسبب اختلاف الأهداف والأولويات والتفاوت الثقافي.

– إدمان الإنترنت وتعلق الأزواج بتطبيق ما يبث له عن طريق هذه الوسائل دون تفكير.

– حفلات الطلاق والتي تؤسس لفكرة تدمير الأسر ويؤثر سلبًا في الأبناء.

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