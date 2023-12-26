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LG تكشف عن حواسيب 2024 بمعالجات إنتل كور ألترا

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٦ صباحاً
LG تكشف عن حواسيب 2024 بمعالجات إنتل كور ألترا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت شركة LG رسميًّا عن حواسيبها المحمولة الجديدة LG Gram Pro التي تأتي بمزايا متقدمة للذكاء الاصطناعي بفضل وجود الجيل الرابع عشر من معالجات إنتل.

حواسيب LG Gram Pro 2024

وتأتي حواسيب LG Gram Pro 2024 بمعالج إنتل كور ألترا 7 مع وحدة معالجة عصبية مخصصة لتنفيذ عمليات الذكاء الاصطناعي على الجهاز بشكل آلي دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، ومنها ميزة AI Gram Link التي تتيح مشاركة الملفات بسلاسة مع ما يصل إلى 10 هواتف ذكية بنظامي أندرويد وiOS، مع إمكانية التحكم فيها باستخدام لوحة المفاتيح ولوحة اللمس.

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ويأتي الإصدار الأساسي من سلسلة حواسيب LG Gram Pro 2024 بشاشة قياسها 16 إنش بدقة قدرها 2880 × 1800 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، ومعالج رسوميات RTX 3050 من إنفيديا بذاكرة فيديو من نوع GDDR6 قدرها 4 جيجا بايت.

أهم مزايا الجهاز

ويتمتع الجهاز بتصميم نحيف بسمك قدره 12.4 ملم، وهو أنحف بنسبة 21% مقارنة بالإصدار السابق، وله وزن خفيف قدره 1.19 كيلوجرام، مع مروحتي تبريد وزيادة مساحة نظام التبريد للحفاظ على أداء عالٍ حتى عند تشغيل البرامج الثقيلة.

وتوفر الشركة أيضًا إصدار LG Gram Pro 360، وهو حاسوب محمول من نوع 2 × 1 مع شاشة قابلة للدوران بشكل كامل، كما أنها قابلة للمس، ويدعم الجهاز الكتابة باستخدام القلم بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي.

وتطرح LG حواسيبها الجديدة بسعر يبدأ من 2000 دولارٍ أمريكي، مع زيادات سعرية تعتمد على الإصدار وحجم الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية ونوع بطاقة الرسوميات.

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