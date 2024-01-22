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أحلام : هدى حسين مدرسة رهف محمد الكبيرة

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٢٤ مساءً
أحلام : هدى حسين مدرسة رهف محمد الكبيرة
المواطن - فريق التحرير

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علقت الفنانة الإماراتية أحلام على وجود الفنانة الكبيرة هدى حسين بحفل توزيع جوائز Joy Awards في الرياض وتكريم الفنانة الشابة رهف محمد.

تكريم رهف محمد

وردت أحلام على سؤال إحدى المعجبات حول تكريم رهف في المهرجان حيث قالت : مبروك لرهف محمد وأنا من المعجبين بها وبوجود الكبيرة هدى حسين أصبح التكريم تكريمين وهذا بحد ذاته تكريم لها بشكل خاص وبوجود أكيد كل فطاحل التمثيل وكل الحضور يصبح التكريم مسؤولية عليها.

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وتابعت : وأعتقد أنه لا خوف عليها (تقصد رهف محمد) بوجود مدرستها الكبيرة هدى حسين.

الإشادة بحضور هدى حسين

وأشاد العديد من متابعي أحلام بحضور الفنانة هدى بالرغم من عدم تكريمها في المهرجان إلا أن حضورها كان مهمًا وكان بمثابة تكريم خاص لها من الجمهور الذي احتفى بها وبإطلالتها.

وتعد هدى حسين، من أبرز وجوه الدراما الخليجية، إذ تابعها الجمهور في مسلسلات عديدة مثل: بسمة منال، علمني كيف أنساك، الدخيلة، أميمة في دار الأيتام، فضة قلبها أبيض، حياة ثانية، إقبال يوم أقبلت، عطر الروح، غصون في الوحل، أمنيات بعيدة، شغف، الناجية الوحيدة.

إلى جانب مشاركتها في العديد من الأوبريتات والأعمال المسرحية والغنائية التي حققت بها الفنانة نسب مشاهدة عالية، وأرقام متابعة استثنائية، ليتجاوز رصيدها الفني ما يقارب 70 عملًا تلفزيونيًّا، و51 مسرحية، و14 عملًا إذاعيًّا.

هدى حسين

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