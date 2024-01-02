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أعرب آلاف عن سعادتهم بتولي المرأة مثل هذه المناصب العليا

أدت القسم أمام الملك سلمان.. هيفاء بنت عبدالعزيز تتصدر X بالتهاني والمباركات 

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:١٣ مساءً
أدت القسم أمام الملك سلمان.. هيفاء بنت عبدالعزيز تتصدر X بالتهاني والمباركات 
المواطن - فريق التحرير

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أدت الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، السفيرة المعينة لدى مملكة إسبانيا، اليوم الثلاثاء، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وفور أداء القسم، تصدر وسم “هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف” عمليات البحث في موقع التواصل الاجتماعي إكس، وأعرب آلاف المواطنين عن سعادتهم بتولي المرأة مثل هذه المناصب العليا، وفق رؤية المملكة 2030.

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وقال بندر بن حفص الهرمس: “أسمى آيات التهاني والتبريكات لـ الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف آل مقرن السفيرة المعينة لدى مملكة إسبانيا”.

وأضاف آخر: “حفظك الله ورعاك وأعانك وأسعدك يا صاحبة السمو  الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز بن عياف آل مقرن إلى الأمام دائمًا إن شاء الله”.

وزادت “رينفري”: “من أكثر الأميرات اللي أحبهن.. تعيين صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف آل مقرن سفيرة لخادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- لدى مملكة إسبانيا”.

وهو ما أكدته دلال بنت ناصر العنقري: “الله يوفقها ويعينها مبارك عليها المنصب خير سفيرة لخير وطن”، لينهي المحامي عبدالكريم الشمري: “مبروك للأميرة الثقة الملكية وهذا التعيين”.

من هي الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز؟

كانت الأميرة هيفاء تشغل منصب المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، منذ 2020، وجرى انتخابها رئيسة للجنة البرامج والعلاقات الخارجية المنبثقة من المجلس التنفيذي للمنظمة خلال الفترة بين 2021 و2023.

وحصلت الأميرة هيفاء على ماجستير العلوم في الاقتصاد من معهد الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) التابع لجامعة لندن، وتمتلك خبرةً واسعةً في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعمل الدولي.

وبدأت مسيرتها المهنية في العمل الأكاديمي في قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود، لتنتقل بعدها إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بين عامي 2009 و2016، ومن ثم إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط كوكيل مساعد لشؤون التنمية المستدامة ووكيلًا مساعدًا لشؤون مجموعة العشرين، كما تحمل سموها عدة عضويات في لجان ومجالس دولية وإقليمية ومحلية.

وأصبحت الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف، السفيرة السادسة في التمثيل النسائي بالسلك الدبلوماسي السعودي.

أول سفيرة سعودية

في فبراير 2019، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مرسومًا يقضي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة للمملكة في الولايات المتحدة.

وبعد شهرين، بدأت الأميرة ريم بنت بندر مهمتها الدبلوماسية الرسمية، لتكون بذلك أول سفيرة تمثل الرياض في الخارج.

 

 

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