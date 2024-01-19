أرباح الهلال من ملعب المملكة أرينا

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كشف الإعلامي عبدالرحمن أباعود، عن المداخيل نادي الهلال من ملعب المملكة أرينا، الذي سيستضيف مباريات الفريق الأول؛ فور جاهزيته نهاية الشهر الحالي.
وعلق عبدالرحمن أباعود، قائلًا: “بدأت شركة نادي الهلال في تأجير الغرف الخاصة في ملعب المملكة أرينا والذي يقارب عددها عشرين BOX.. القيمة المحددة مبدئيًا 2.5 مليون ريال للموسم لكل BOX “.
وأضاف عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “في حال تم تأجيرها بالكامل؛ سيصبح دخل النادي منها 50 مليون ريال في الموسم، وخزينة النادي أنفقت لاستئجار الملعب 15 مليون ريال فقط”.
وتابع أباعود: “وأنفق الهلال 25 مليون ريال لحقوق التسمية والتي تخص مجموعة المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال عضو شرف النادي الداعم.. هذه المداخيل لا تشمل قيمة التذاكر للمقاعد البالغ عددها أكثر من 26 ألفًا”.
وكان أباعود قد أكد أن وفد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيزور ملعب المملكة أرينا للاطلاع على المنشأة؛ ومطابقتها لشروطه، وفي حالة مطابقتها، سيتم نقل مباراة الهلال وسباهان الإيراني لتُقام عليه.
وسبق أن أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن المملكة أرينا مشابه لملعب نادي شالكة الألماني “فيلتينس أرينا”، وسيكون ملعبًا للهلال لمدة 4 مواسم، وذلك حتى يتم تجهيز ملعب الأزرق الجديد.