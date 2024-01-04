أرقام كريستيانو رونالدو في عامه الأول مع النصر

واصل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو التألق، وخطف الأنظار في عامه الأول بقميص النصر، ليُحقق مزيدًا من الأرقام القياسية في مسيرته خلال 2023.

انتقال رونالدو إلى النصر منذ عام

وانضم كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر قبل عام، واحتفى العالمي بهذه المناسبة بطريقة خاصة، حيث نشر مقطع فيديو يضم أبرز لحظات النجم البرتغالي منذ الوصول إلى الرياض وأبرز الإنجازات.

ويتصدر اسم رونالدو صاحب الـ38 عامًا، الصحف العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي منذ الوصول إلى السعودية في صفقة تاريخية، في الثاني من يناير عام 2023، بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

أبرز أرقام كريستيانو رونالدو

وشارك رونالدو في 50 مباراة بقميص النصر، بواقع 34 مواجهة في دوري روشن السعودي، 4 مباريات في كأس الملك، 6 لقاءات في دوري أبطال آسيا، 5 مواجهات في البطولة العربية ومباراة بكأس السوبر السعودي.

وساهم كريستيانو رونالدو في تسجيل 58 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث تمكن من هز الشباك 44 مرة، بينهم 20 هدفًا بدوري روشن هذا الموسم، ليتصدر قائمة الهدافين، وصنع 14 هدفًا.

وأنهى رونالدو، منافسات عام 2023، منفردًا بصدارة قائمة هدافي العالم برصيد 54 هدفًا، متفوقًا على نجم بايرن ميونيخ، الإنجليزي هاري كين، ونجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، حيث سجل كل منهما 52 هدفًا.

كما لعب كريستيانو رونالدو، دورًا بارزًا في تتويج النصر بلقب كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية”، وتوج بلقب الهداف، وذلك بجانب تألق مع منتخب البرتغال، وقيادته للتأهل إلى “يورو 2024”.