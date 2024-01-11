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أسطورة ليفربول: كلوب لم يكن يريد ضم محمد صلاح

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:١٠ مساءً
أسطورة ليفربول: كلوب لم يكن يريد ضم محمد صلاح
المواطن - فريق التحرير

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كشف أسطورة ليفربول السابق، جيمي كاراجر، هوية اللاعب الذي كان يرغب المدير الفني الألماني، يورجن كلوب، في التعاقد معه بدلًا من النجم المصري محمد صلاح.

محمد صلاح يتألق مع ليفربول

وانضم محمد صلاح إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، قادمًا من روما في عام 2017، مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، ومنذ ذلك الحين أصبح أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الريدز، والدوري الإنجليزي.

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محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

كلوب لم يكن يرغب في ضم صلاح

وقال كاراجر في تصريحات لبرنامج “ستيك تو فوتبول”، ونقلتها صحيفة “ديلي ميل”: “جوليان براندت لاعب باير ليفركوزن آنذاك ونجم بوروسيا دورتموند الحالي، كان اللاعب الذي أراده كلوب في ذلك في التوقيت”.

وتابع أسطورة ليفربول: “عندما جاء في البداية، كان محمد صلاح أحد الأشخاص المثيرين للاهتمام، وكان يورجن كلوب منفتحًا بشأن هذا الأمر”.

محمد صلاح
محمد صلاح – المصدر @MoSalah

وأضاف: “لم يكن يريد التوقيع معه، بل أراد جوليان براندت. لقد حاول ليفربول التعاقد مع صلاح قبل أن يذهب إلى تشيلسي، وذهب صلاح بعد ذلك إلى روما، وكان مسؤولو ليفربول مصرين للغاية على ضرورة التعاقد مع هذا اللاعب”.

وواصل كاراجر تصريحاته قائلًا: “انظر إلى ما فعله محمد صلاح، لكن كان من الممكن أن تسير الأمور في الاتجاه الآخر بسهولة”.

وأضاف: “أشعر أن فكرة شراء المديرين لكل لاعب ليست صحيحة، ولا أعتقد أيضًا أن المدرب يجب أن يكون قادرًا على فعل ما يريده، فعندما تنظر إلى مانشستر يونايتد، يبدو الأمر كما لو كان المدرب تين هاج قد اشترى للتو كل لاعب يعرفه”.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @premierleague

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