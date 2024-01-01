أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ 217.66 ريال انعدام الرؤية في طبرجل بسبب الضباب الكثيف أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين مزايا جديدة لنظام iOS 17 داخل هواتف آيفون في 2024 سقوط جزئي بواجهة مبنى يصيب 3 أشخاص في الرياض مكافحة الفساد: التحقيق مع 207 أشخاص وإيقاف 141 في عدة وزارات سماء غائمة وأمطار وضباب على 7 مناطق دليل يُقرب مبابي من ريال مدريد بي واي دي تتفوق على تسلا كأكثر سيارة شعبية بالعالم منتخب البرازيل يفكر في التعاقد مع مدرب الهلال .. تفاصيل نارية
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين 1 يناير 2024، استقراراً في الأسعار.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 248.75 ريال، أي ما يعادل نحو 66.33 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 228.02 ريال، أي ما يعادل نحو 60.81 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 217.66 ريال، أي ما يعادل نحو 58.04 دولار، وعيار 18 وصل 186.57 ريال، أي ما يعادل نحو 49.75.