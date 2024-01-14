أسمنت نجران: تعديل أسعار الوقود يرفع تكلفة المبيعات 13%

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قدرت شركة أسمنت نجران الأثر المالي المباشر لتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في الإنتاج بارتفاع في تكلفة المبيعات بنسبة 13% تقريباً.
وأوضحت الشركة في بيان لـ”تداول”، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يظهر هذا الأثر ابتداءً من نتائج الربع الأول من العام 2024م.
وأشارت إلى أنها تقوم حالياً بتشغيل مشروع استغلال الطاقة الحرارية المفقودة (WHR) لتوليد الكهرباء والذي سيخفض جزئيا من الأثر المالي.
وأكدت أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على أرباح الشركة، وستستمر في تنفيذ خططها لخفض التكاليف ورفع كفاءة الإنتاج والتشغيل، كما أنها ستعمل مع الجهات الحكومية في بحث سبل تنويع مصادر الطاقة.