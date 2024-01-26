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طلال حاجي أحدث المنضمين للقائمة

أصغر 10 لاعبين تمثيلًا لـ منتخب السعودية

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:١٥ مساءً
أصغر 10 لاعبين تمثيلًا لـ منتخب السعودية
المواطن - فريق التحرير

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بات اللاعب طلال حاجي، أحدث المنضمين إلى قائمة أصغر اللاعبين تمثيلًا لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، بعد مشاركته التاريخية ضد تايلاند.

طلال حاجي أحدث المنضمين

ودفع المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، بطلال حاجي عند الدقيقة 64 من مباراة منتخب السعودية ضد تايلاند، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس آسيا؛ ليصبح أصغر لاعب يُشارك في البطولة.

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طلال حاجي
حاجي – المصدر @SaudiNT

الأصغر مشاركة مع منتخب السعودية

ويتصدر أحمد جميل القائمة، حيث لعب أول مباراة يوم 25 فبراير 1986، بعمر 16 عامًا و53 يومًا، خالد مسعد، خاض أول مواجهة دولية، يوم 17 فبراير 1988، حينما كان يبلغ 16 عامًا و87 يومًا.

وخاض عبدالرحمن الرومي أول مباراة مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، يوم 21 فبراير 1986، بعمر 16 عامًا و117 يومًا، يليه طلال حاجي؛ الذي لعب أول لقاء رسمي بالأمس، بعمر 16 عامًا و131 يومًا.

طلال حاجي
حاجي

وجاء زكي الصالح في المركز الخامس، بعدما لعب أول مباراة دولية يوم 17 فبراير 1988، بعمر 17 عامًا و88 يومًا، يليه فؤاد أنور، حيث خاض أول لقاء يوم 24 سبتمبر 1990، بعمر 17 عامًا و346 يومًا.

وشارك حمزة إدريس في أول مباراة مع منتخب السعودية، يوم 1 أكتوبر 1990، بعمر 17 عامًا و358 يومًا، ثم فهد المولد؛ الذي بدأ مسيرته الدولية، يوم 14 أكتوبر 2012، حينما كان عمره 18 عامًا و32 يومًا.

ويتواجد محمد عبدالجواد في المركز التاسع، حيث لعب أول مباراة مع منتخب السعودية، يوم 8 مارس 1981، بعمر 18 عامًا و101 يوم، يليه أحمد الصويلح، الذي خاض مواجهته الأولى، يوم 8 سبتمبر 2004، بعمر 18 عامًا و119 يومًا.

فهد المولد
المولد – المصدر @SaudiNT

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