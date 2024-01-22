أطعمة شتوية تحفظ الصحة وتعزز المناعة

كشفت خبيرة روسية عن الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على الصحة وتعزيز منظومة المناعة لجميع الفئات العمرية، خاصة كبار السن.

تعزيز منظومة المناعة

وقالت خبيرة التغذية تامارا موسيفا، إن منظومة المناعة لدى كبار السن تكون ضعيفة ويحتاج الجسم إلى الفيتامينات والعناصر المعدنية الدقيقة، حيث لتعويض نقصها تفيد المنتجات الطازجة.

وأكدت أن هذه العملية صعبة في الشتاء مقارنة بالصيف ولكن مع ذلك ممكن تحقيقها، فمثلًا أحد أهم المنتجات في الشتاء هي الحمضيات- البرتقال، الليمون، الغريب فروت وغيرها الغنية بفيتامين C الضروري لدعم منظومة المناعة.

كما أكدت أن الحمضيات تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على محاربة الفيروسات للوقاية من الإنفلونزا.

الألياف الغذائية

وبالإضافة إلى ذلك، يساعد إضافة الحديد والألياف الغذائية إلى النظام الغذائي على دعم وتحسين صحة الدم والقلب والأوعية الدموية وكذلك تحسين عمل الجهاز الهضمي. وأفضل مصادر الحديد هي- اللحوم والأسماك والمكسرات. أما الألياف الغذائية فأهم مصادرها هي الفواكه والخضراوات المختلفة.

فيتامين В12

وفي سياق متصل شدد خبير تغذية على أهمية المنتجات الحيوانية، حيث ليس للإنسان مصدر آخر للحصول على فيتامين В12 الذي يعزز منظومة المناعة ويساعد على تجديد خلايا الجسم وتحسين الذاكرة ويمنع آلام الأعصاب والعديد من الأمراض، سوى تناول اللحوم الحمراء والأسماك والبيض والحليب.