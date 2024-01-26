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مبديًا سعادته باللعب للسكري

ألفارو ميدران معتذرًا للجماهير: التعاون سيبقى في القلب

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٢٣ مساءً
ألفارو ميدران معتذرًا للجماهير: التعاون سيبقى في القلب
المواطن - فريق التحرير

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اعتذر النجم الإسباني ألفارو ميدران، لجماهير التعاون، لرحيله عن الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أنه سيكون مشجعًا لسكري القصيم؛ وتمنى فوزه بالبطولات.

ألفارو ميدران ينضم للاتفاق

وأعلن نادي التعاون، برئاسة سعود الرشودي، عن موافقته على بيع المدة المتبقية في عقده ألفارو ميدران، للاتفاق، وقدمت الإدارة شكرها للاعب الإسباني على الفترة الرائعة التي قضاها مع الفريق، وتمنت له التوفيق.

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ألفارو ميدران
ميدران بقميص الاتفاق

ميدران يودع جماهير التعاون

ووجه ميدران رسالة لجمهور التعاون، في مقطع فيديو عبر حساب النادي، وقال: “أهلًا بكم جميعًا جماهير السكري.. اليوم أود أن أترك رسالة، رسالة شكر، عن كل السنوات التي كنت فيها مع النادي، أشكركم على دعمكم لي من أول يوم”.

وتابع ألفارو ميدران: “أود أن أخبركم أني ذاهب إلى نادٍ آخر، كانت فرصة لدي ورغبة مني.. أود الاعتذار لجمهور السكري عن هذا القرار، ولكنه قراري أنا عن فرصة لي وأردت أن أحصل عليها”.

وأضاف: “شكرًا للدكتور سعود، وللمدرب على تفهم موقفي في جميع الأوقات ودائمًا ما دعموني طوال الوقت، لذلك أشكرهم جعلوني أستمتع بالكرة، وسوف يبقى في قلبي دائمًا”.

ألفارو ميدران
ألفارو ميدران – المصدر @AltaawounFC

وأردف: “أنا شخص صريح، ودائمًا ما أحاول أن أكون كذلك، وظهرت لي فرصة من وقت قليل ورغبت بها، كانت لحظة صعبة وتحدثت مع الرئيس، وكان سوف يكون من الصعب رفض العرض، والاستمرار باللعب مع التعاون بعدم تركيز”.

وواصل ألفارو ميدران تصريحاته، قائلًا: “كما ذكرت للدكتور سعود وشاموسكا، وتفهموا موقفي لذلك أخذت القرار، ومن هنا أقول إني كنت سعيدًا طوال هذه السنوات، رغم الانتقال من النادي”.

واختتم ميدران تصريحاته، قائلًا: “أنا الآن أحد مشجعي التعاون، أتمنى التوفيق للنادي وتحقيق الألقاب، ودائمًا سعيد بكم”.

ألفارو ميدران
ألفارو

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