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عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص"

أمانة الباحة تطرح 7 فرص استثمارية بمدينة الباحة

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٥٣ مساءً
أمانة الباحة تطرح 7 فرص استثمارية بمدينة الباحة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أمانة منطقة الباحة، عن طرح 7 فرص استثمارية في مواقع متعددة من مدينة الباحة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

فرص استثمارية

وتضمنت الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية على مبنى في مدينة الباحة على امتداد طريق الملك فهد، وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مركز خدمة ومحطة وقود على مساحة 10930 متراً مربعاً، وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مبنى سكني تجاري بالمنطقة الصناعية الشرقية على مساحة 1958 متراً مربعاً، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع ورش سيارات بالمنطقة الصناعية الشرقية رقم 3 على مساحة 2183 متراً مربعاً، وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة سوق ومركز تجاري على مساحة 2792 متراً مربعاً.

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تطبيق فرص

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس الاطلاع على كافة الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.

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