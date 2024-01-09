وزارة الطاقة: أتمتة 2500 محطة فرعية بالمشاعر المقدسة بنسبة 100% قطع جثة ابنته وأخفاها في الثلاجة لمدة عام بتونس بندر الخريف: نظام الاستثمار التعديني الجديد من أفضل الأنظمة عالمياً وزارة الطاقة تعلن عن 50 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى مجلس الوزراء: الموافقة على الدليل التنظيمي لوزارة المالية وسلم رواتب الوظائف الدبلوماسية فلترة الرسائل .. ميزة جديدة في سناب شات أمانة الباحة تطرح 7 فرص استثمارية بمدينة الباحة خلال ساعات.. إيداع حساب المواطن للدفعة الـ 74 شاملاً الدعم الإضافي هلا التويجري: وجود مسارين لكبار السن وذوي الإعاقة يسّرا على 450 ألف حاج البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف في عدة تخصصات
أعلنت أمانة منطقة الباحة، عن طرح 7 فرص استثمارية في مواقع متعددة من مدينة الباحة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.
وتضمنت الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية على مبنى في مدينة الباحة على امتداد طريق الملك فهد، وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مركز خدمة ومحطة وقود على مساحة 10930 متراً مربعاً، وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مبنى سكني تجاري بالمنطقة الصناعية الشرقية على مساحة 1958 متراً مربعاً، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع ورش سيارات بالمنطقة الصناعية الشرقية رقم 3 على مساحة 2183 متراً مربعاً، وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة سوق ومركز تجاري على مساحة 2792 متراً مربعاً.
ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس الاطلاع على كافة الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.