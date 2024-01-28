Icon

محلل الطقس القازنلي يحذر من القاتل الأسود.. يتسبب بحوادث السيارات Icon ارتفاع أرباح شركة الدريس إلى 72.5 مليون ريال خلال الربع الرابع Icon إيداع رواتب موظفي القطاع الحكومي شاملاً العلاوة السنوية Icon أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية Icon الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة Icon أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ 212.96 ريال Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد Icon أمطار وتساقط الثلوج على 3 مناطق Icon مهرجان قمم الدولي يختتم فعالياته بمسيرة كرنفالية وحفل غنائي Icon صفقتان من الاتحاد تقتربان لـ الشباب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لإنشاء وتشغيل وصيانة مبنى تجاري متعدد الاستخدامات

أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية

الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:١٠ صباحاً
أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت أمانة المدينة المنورة عن فرصة استثمارية، لإنشاء وتشغيل وصيانة مبنى تجاري متعدد الاستخدامات يقع في تقاطع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالعزيز.

مدة التعاقد ومساحة المشروع

وأوضحت الأمانة بأن مدة التعاقد تصل إلى 25 سنة، ومساحة المشروع تبلغ ٢١٣,٢١٦ متراً مربعاً، وأن الفترة المعفية من الأجرة ١٠ ٪؜ من مدة العقد استثمار.

قد يهمّك أيضاً
الخارجية الأمريكية: لا يمكن لواشنطن الإنفاق على كييف إلى ما لا نهاية

الخارجية الأمريكية: لا يمكن لواشنطن الإنفاق على كييف إلى ما لا نهاية

وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

تقديم المستندات

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية إلى الاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات قبل الـ ٢٧ من شهر فبراير المقبل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن فرحان يناقش تطورات الأوضاع في غزة مع نظيره الأردني
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يناقش تطورات الأوضاع في...

السعودية اليوم
Klopp : سأعتزل التدريب لمدة عام ولن أكشف من هو خليفتي في ليفربول !
الرياضة

Klopp : سأعتزل التدريب لمدة عام ولن...

الرياضة
أمير الكويت يعين رئيس مجلس الوزراء نائبًا له حال غيابه
العالم

أمير الكويت يعين رئيس مجلس الوزراء نائبًا...

العالم
طريقة الاستعلام عن الدعم السكني
السعودية اليوم

طريقة الاستعلام عن الدعم السكني

السعودية اليوم
دي بروين هدفًا رئيسيًّا لـ القادسية
الرياضة

دي بروين هدفًا رئيسيًّا لـ القادسية

الرياضة
جامعة الأميرة نورة تُطلق برنامج الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا
السعودية اليوم

جامعة الأميرة نورة تُطلق برنامج الدرجات العلمية...

السعودية اليوم
المنتخب السعودي يُنهي الشوط الأول متقدمًا على قرغيزستان
الرياضة

المنتخب السعودي يُنهي الشوط الأول متقدمًا على...

الرياضة
بدء سريان قرار سداد عقود الإيجار السكني عبر منصة إيجار
السعودية اليوم

بدء سريان قرار سداد عقود الإيجار السكني...

السعودية اليوم