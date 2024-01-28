أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية

أعلنت أمانة المدينة المنورة عن فرصة استثمارية، لإنشاء وتشغيل وصيانة مبنى تجاري متعدد الاستخدامات يقع في تقاطع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالعزيز.

مدة التعاقد ومساحة المشروع

وأوضحت الأمانة بأن مدة التعاقد تصل إلى 25 سنة، ومساحة المشروع تبلغ ٢١٣,٢١٦ متراً مربعاً، وأن الفترة المعفية من الأجرة ١٠ ٪؜ من مدة العقد استثمار.

تقديم المستندات

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية إلى الاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات قبل الـ ٢٧ من شهر فبراير المقبل.