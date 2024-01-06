أمانة جدة تهيئ الشواطئ والمرافق استعدادًا لإجازة منتصف الفصل الثاني

أنهت أمانة محافظة جدة، استعداداتها لاستقبال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني من خلال تجهيز المرافق السياحية في المدينة كالحدائق، والساحات العامة والواجهات البحرية، والشواطئ ومسارات رياضة المشي لاستقبال السكان والزائرين.

الاستعداد لإجازة منتصف الفصل الثاني

وأوضحت الأمانة أن الإدارات المعنية، كثّفت من جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالًا من السكان وزائري المحافظة؛ للاستمتاع بأوقاتهم كالحدائق والأماكن العامة، وعلى امتداد كورنيش جدة، ويشمل ذلك واجهة “روشن” وواجهة أبحر الجنوبية، بجانب مواقع مسارات رياضة المشي الموزعة في أنحاء المدينة والتي باتت متنفسًا تستقطب جميع فئات المجتمع.

رفع درجة التنسيق

وأشارت أمانة جدة إلى رفع درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها؛ نظرًا لكثافة المتنزهين والسائحين خلال هذه الإجازة.