أمطار غزيرة جنوب المدينة المنورة على طريق الهجرة

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شهدت أجزاء من منطقة المدينة المنورة هطول أمطار غزيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم فيما لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار فرص هطول مزيد من أمطار الخير والبركة.
بدوره نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار خفيفة على منطقة المدينة تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية الأُفقية، وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظة ينبع وخيبر ووادي الفرع تبدأ عند الواحدة صباحاً -بمشيئة الله تعالى- وتستمر حتى الساعة الواحدة مساءً.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة وتمتد الى المدينة المنورة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل الى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.
امطار غزيرة على طريق الهجرة جنوب #المدينة_المنورة الان تصوير ابو سعد#المدينة_الان #جدة_الأن pic.twitter.com/FgY2G5PPY4
— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) January 5, 2024