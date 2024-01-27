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أمير جازان يمازح بائع عسل : كم لك ما قصيت شعرك ؟

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
أمير جازان يمازح بائع عسل : كم لك ما قصيت شعرك ؟
المواطن - فريق التحرير

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مازح الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير جازان أحد البائعين خلال مهرجان العسل التاسع بعدما لاحظ شعره الكثيف حيث بادره بالسؤال : كم لك ما قصيت شعرك ؟ ليرد عليه البائع بالقول : تقريبًا حوالي 19 سنة.

وأثار المقطع ردود فعل واسعة حيث أشاد العديد من المتابعين بتواضع الأمير وروحه المرحة وتعامله الطيب مع بائع العسل.

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تدشين مهرجان العسل

وكان أمير جازان قد دشَّن مؤخرًا فعاليات مهرجان عسل جازان “التاسع”، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزارعة بمنطقة جازان، وذلك بساحة المركز الحضاري لمحافظة العيدابي.

فعاليات ترفيهية

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات الشيقة والترفيهية، مثل “معارض العسل، ومنتجات النحل المتنوعة، وورش العمل للمهتمين بتربية النحل”، كما يتضمن تنظيم المحاضرات التثقيفية حول فوائد العسل للصحة والاستخدامات الطبية البديلة.

وتعد فعاليات مهرجان العسل مناسبة سنوية تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية صناعة النحل وتشجيع المزارعين والمربين على تطوير ممارساتهم وتحسين جودة منتجاتهم، وفرصة للزوار للشراء والاستمتاع بتذوق مجموعة متنوعة من أنواع العسل الطبيعي المحلي بمشاركة 80 نحالاً من المنطقة وخارجها وبمشاركة الجهات ذات العلاقة والمراكز البحثية.

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