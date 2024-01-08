أنتوني بلينكن يصل العلا وفيصل بن فرحان في مقدمة مستقبليه

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وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العلا اليوم الاثنين وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله.
وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن @SecBlinken إلى #العلا ، وكان في استقباله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان @FaisalbinFarhan pic.twitter.com/XsCUjLD4AZقد يهمّك أيضاً
— U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) January 8, 2024