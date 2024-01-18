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أوكسفورد: 30 مليون سائح “متوقع” للسعودية في 2024

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:١٥ مساءً
أوكسفورد: 30 مليون سائح “متوقع” للسعودية في 2024
المواطن - فريق التحرير

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أجرت مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس ومعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، دراسة تتوقع أن تستقبل المملكة نحو 30 مليون سائح هذا العام لقضاء ليلة واحدة على الأقل.

وقال معرض سوق السفر العربي 2024، اليوم الخميس في بيان، إن “المملكة ستسلط الضوء على فرصها المستقبلية في القطاع السياحي، بهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول 2030، بفضل الاستثمارات البارزة في قطاعات السياحة والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى تطوير عدد كبير من المشاريع الضخمة والطموحة”.

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وأضاف البيان: “استضافت المملكة 27.6 مليون سائح (زائر مبيت) في عام 2023، مقسمين إلى 14.6 مليون سائح خلال النصف الأول من العام الماضي بزيادة 142% على أساس سنوي”.

وتابع: “هناك ارتفاع ملحوظ في قطاع السياحة الداخلية في البلاد، مع زيادة الإنفاق بنسبة 16% في النصف الأول من 2023 وارتفاع متوسط مدة الإقامة إلى 6.3 ليلة بالمقارنة مع 4.6 ليلة بالمقارنة مع نفس الفترة من 2022”.

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