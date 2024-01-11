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صور الزفاف وسن زوجته تتصدر مواقع التواصل

أول تعليق لساديو ماني بعد إعلان زواجه من عائشة تامبا

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤٠ صباحاً
أول تعليق لساديو ماني بعد إعلان زواجه من عائشة تامبا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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كسر نجم كرة القدم السنغالي ساديو ماني، الصمت بشأن إعلان زواجه من عائشة تامبا، البالغة من العمر 19 عامًا، بعدما تصدرت السنغالية عائشة تامبا زوجة النجم الدولي السنغالي محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل رائج.

صور زوجة ساديو ماني الأكثر بحثًا

وترتفع معدلات البحث عبر جوجل خلال الساعات القليلة الماضية والفترة الماضية، بحثًا عن زوجة ساديو ماني ومعرفة من هي زوجته التي خطفت الأضواء وأشعلت مواقع التواصل بشكل كبير، بينما يتوجه لاعب ليفربول السابق، البالغ من العمر 31 عامًا، إلى كأس الأمم الإفريقية مع السنغال.

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وأظهرت مقاطع الفيديو الجديدة أيضًا عروسه قبل لحظات فقط من عقد قرانها. وكسر ساديو ماني صمته أخيرًا بعد أن عقد قرانه على زوجته عائشة تامبا البالغة من العمر 19 عامًا، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

زوجة ساديو ماني

زواج نجم منتخب النصر

فقد غادر ماني منذ أيام قليلة السعودية وفريقه النصر السعودي، للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، استعدادًا لرحلة الدفاع عن اللقب والحفاظ عليه، حيث يعد منتخب السنغال حامل لقب كأس أمم إفريقيا النسخة الماضية على حساب منتخب مصر بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

وتزوج نجم ليفربول السابق، من العروس المراهقة في حفل سري قبل أيام قليلة من قيادة السنغال في كأس الأمم الإفريقية (AFCON) في ساحل العاج. وقال النجم السنغالي ساديو ماني: إنه غمرته السعادة بعد تلقيه الكثير من التهاني على زواجه من عائشة تامبا.

أول تعليق من ساديو ماني

وتحدث ساديو إلى وسائل الإعلام المحلية بعد حفل الزفاف، معبرًا عن شعوره بسعادة غامرة بعد تلقي الكثير من التهاني.

وقال ماني: “بصراحة، أنا سعيد بحقيقة أن الرئيس هنأني بنفسه، أود أن أقول ليس فقط زملائي في الفريق من هنأوني”. وأضاف: “أعتقد أن جميع الناس هنأوني وتمنوا لي حظًّا سعيدًا، لذلك أنا سعيد وآمل أن يكون الأمر على ما يرام”.

أصول زوجة ساديو ماني

وتسمى زوجة ساديو ماني بـ عائشة تامبا، تبلغ من العمر 18 عامًا، مسلمة الديانة وتحترم أصولها، وتتقن قراءة القرآن الكريم وتواظب على حفظه.

أحبها ساديو ماني وعمرها 16 عامًا وأجل زواجه حتى تتم السن القانوني، كان والدها يعمل مهندس معماري يدعى مادو تامبا، وعمل والدها كمسؤول عن إدارة جميع مواقع البناء الخاصة بـ ساديو ماني.

لم تُنْهِ عائشة زوجة ماني دراستها حتى الآن، ما زالت تدرس في السنة الأخير بمدرسة كابيس في مدينة جراند مباو بالسنغال. ولا تمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا شرط ماني الوحيد للزواج بناءً على حوار سابق أجراه في عام 2022.

إطلالة جذابة بحفل الزفاف

ارتدت عائشة تامبا في حفل زفافها على ساديو ماني 3 فساتين، وظهرت بإطلالتها الجاذبة لتصبح حديث السوشيال ميديا.

أقيم عقد قرآن ساديو ماني وعائشة تامبا في المسجد، ثم غادرا إلى حفل زفاف حضره الأهل والأصدقاء وعدد من اللاعبين السابقين وبعض اللاعبين الحاليين.

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