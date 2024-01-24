أول فيديو لحادث سقوط مركبات من فوق جسر المريوطية في مصر مساند يجيب على سؤال: هل يمكن استقدام سائق جديد قبل مغادرة القديم؟ أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء تراجع درجات الحرارة وأمطار على 11 منطقة التصنيف الوطني الموحد للجرائم.. يدعم ويعزز قدرات نظام العدالة الجنائية توقعات بخفض إنتاج أوبك+ مجددًا في الربع الأول من 2024 إنجازات بدعم وتوجيه القيادة.. السعودية تتصدر خليجياً في مؤشر الأداء الإحصائي فيروس صيني جديد يقتل بنسبة 100% إنجاز طبي سعودي ينقذ آلاف الأرواح وساطة دولية من أجل هدنة شهر في غزة
أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة حادث سقوط عدة مركبات من فوق جسر المريوطية في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة في مصر.
ويوضح الفيديو اصطدام شاحنة كبيرة محملة بمواد البناء بعدة مركبات بلغ عددها 8 في بعض التقديرات حيث تدافعت المركبات بشكل عشوائي وسقط بعضها من فوق الجسر.
وبحسب مصادر محلية مصرية فقد سقطت سيارة خاصة وشاحنة صغيرة محملة بالأغنام وسيارة نقل ركاب (ميكروباص) ما أدى إلى إصابات متفاوتة بين العديد من الأشخاص.
وتم القبض على السائق المتسبب في الحادث الذي أفاد في اعترافاته الأولية أنه أخطأ في تقدير المسافات بين السيارات على الطريق ما أدى إلى اصطدامه بباقي السيارات من الخلف والتي دفعت بعضها البعض من فوق الجسر.