أول فيديو لحادث سقوط مركبات من فوق جسر المريوطية في مصر

أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة حادث سقوط عدة مركبات من فوق جسر المريوطية في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة في مصر.

حادث المريوطية

ويوضح الفيديو اصطدام شاحنة كبيرة محملة بمواد البناء بعدة مركبات بلغ عددها 8 في بعض التقديرات حيث تدافعت المركبات بشكل عشوائي وسقط بعضها من فوق الجسر.

وبحسب مصادر محلية مصرية فقد سقطت سيارة خاصة وشاحنة صغيرة محملة بالأغنام وسيارة نقل ركاب (ميكروباص) ما أدى إلى إصابات متفاوتة بين العديد من الأشخاص.

اعترافات السائق

وتم القبض على السائق المتسبب في الحادث الذي أفاد في اعترافاته الأولية أنه أخطأ في تقدير المسافات بين السيارات على الطريق ما أدى إلى اصطدامه بباقي السيارات من الخلف والتي دفعت بعضها البعض من فوق الجسر.