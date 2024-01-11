تيك توك تحد من الماركات العالمية المقلدة ضمن متجرها الصومال: مسلحون يحتجزون طائرة “بها أجانب” تابعة للأمم المتحدة إحباط تهريب 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان جوازات الطائف تضبط باكستانيًا حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة بالفيديو.. الوليد بن طلال يسير بدراجة خلف أحفاده في العلا 4 عوامل تتسبب في دفء مكة المكرمة شتاءً تداول لقطات لظهور كائن فضائي في البرازيل استقرار أسعار النفط عقب خسائر من ارتفاع المخزونات على بن حمري وابن مانع يتوهجان بختام أمسيات مهرجان الكُتاب والقراء الشعرية 500 فرصة استثمارية خلال موسم الشتاء في جازان
نجحت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان في إفشال تهريب (80) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
ووفق بيان رسمي، فقد جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ودعت الجهات الأمنية كافة المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات حول أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، عبر الوسائل الآتية: