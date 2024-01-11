إحباط تهريب 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان

نجحت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان في إفشال تهريب (80) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

ووفق بيان رسمي، فقد جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ودعت الجهات الأمنية كافة المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات حول أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، عبر الوسائل الآتية: