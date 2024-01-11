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إحباط تهريب 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٤٣ مساءً
إحباط تهريب 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان
المواطن - واس

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نجحت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان في إفشال تهريب (80) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

ووفق بيان رسمي، فقد جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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ودعت الجهات الأمنية كافة المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات حول أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، عبر الوسائل الآتية:

  • الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.
  • الاتصال برقم (999) في بقية مناطق المملكة.
  • رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).
  • عبر البريد الإلكتروني [email protected].
  • ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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