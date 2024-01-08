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إضافة إلى 33 كيلو من الحشيش المخدر

إحباط تهريب 90 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
إحباط تهريب 90 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير
المواطن - فريق التحرير

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (90,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و(33) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وضبطت سلاحين ناريين، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

أرقام البلاغات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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