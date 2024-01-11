إضافة العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات عبر نظام فارس الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن 30 وظيفة شاغرة الذهب العالمي يرتفع.. والدولار يهبط بمشاركة 54 دولة.. جدة تستضيف أعمال الدورة 44 لـ الإيسيسكو أديس القابضة تعلن تمديد فترة الترشح لعضوية مجلس الإدارة وظائف لدى شركة الاتصالات السعودية STC حساب المواطن .. ماذا يعني حالة الدفعة لا يوجد؟ موافقة نهائية.. صندوق النقد يقرض الأردن 1.2 مليار دولار الخضير.. وجبة شتائية فريدة من سلة غذاء السعودية ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 214.39 ريال
أعلن نظام فارس، الخاص بشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية بوزارة التعليم، عن إضافة العلاوة السنوية لعام 2024 إلى تعريف الرواتب.
وقال نظام فارس عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: “إن الاستعلام عن العلاوة يكون من خلال حساب شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية”.
كذلك حدد النظام خطوات الاستعلام عن العلاوة السنوية وذلك من خلال الدخول إلى الخدمة الذاتية للموظف، ثم الرواتب والبدلات، وتعريف الراتب”.
هذا ويتيح نظام فارس، للموظفين والموظفات، الحصول على شهادة تعريف بالراتب باللغتين العربية والإنجليزية بسهولة وذلك عبر نظام “فارس” والتي تعد إحدى الخدمات المقدمة في إطار رؤية المملكة 2030.
ويتمتع نظام فارس الإلكتروني بأهمية كبيرة لدى المعلمين والإداريين في المنظومة التعليمية، بفضل ما يقدّمه من خدمات مهمة إلكترونيًّا دون الحاجة إلى الانتقال لمقر الإدارة وتوفير الوقت والجهد وتنفيذ الطلبات والأوامر بكل سهولة ويسر.
ويمكن من خلال نظام فارس تقديم طلب الحصول على ترقية المعلمين عبر الخطوات التالية:
كما يستطيع المستفيد من نظام فارس الاستعلام عن الترقية الخاصة به، ويمكن ذلك باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، تتمثل في: