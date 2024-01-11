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إضافة العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات عبر نظام فارس

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٥٤ صباحاً
إضافة العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات عبر نظام فارس
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نظام فارس، الخاص بشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية بوزارة التعليم، عن إضافة العلاوة السنوية لعام 2024 إلى تعريف الرواتب.

إضافة العلاوة السنوية

وقال نظام فارس عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: “إن الاستعلام عن العلاوة يكون من خلال حساب شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية”.

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كذلك حدد النظام خطوات الاستعلام عن العلاوة السنوية وذلك من خلال الدخول إلى الخدمة الذاتية للموظف، ثم الرواتب والبدلات، وتعريف الراتب”.

شهادة تعريف بالراتب

هذا ويتيح نظام فارس، للموظفين والموظفات، الحصول على شهادة تعريف بالراتب باللغتين العربية والإنجليزية بسهولة وذلك عبر نظام “فارس” والتي تعد إحدى الخدمات المقدمة في إطار رؤية المملكة 2030.

ويتمتع نظام فارس الإلكتروني بأهمية كبيرة لدى المعلمين والإداريين في المنظومة التعليمية، بفضل ما يقدّمه من خدمات مهمة إلكترونيًّا دون الحاجة إلى الانتقال لمقر الإدارة وتوفير الوقت والجهد وتنفيذ الطلبات والأوامر بكل سهولة ويسر.

ويمكن من خلال نظام فارس تقديم طلب الحصول على ترقية المعلمين عبر الخطوات التالية:

الخطوات

  • فتح رابط منصة فارس الخدمة الذاتية.
  • إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق في الخانة المخصصة.
  • النقر على خيار تسجيل الدخول.
  • التوجه إلى الخدمة الذاتية للموظف عبر المنصة.
  • اختيار تبويب الخدمة الذاتية للترقية للمعلمين.
  • قبول طلب الترشيح.
  • الضغط على إضافة.
  • الضغط على نعم أوافق عند الاطلاع على الإقرار وقبول الترشيح.
  • في الصفحة المنسدلة نضغط التالي.
  • وفي الصفحة التالية ننزل للأسفل ونضغط تنفيذ.

الاستعلام عن الترقية

كما يستطيع المستفيد من نظام فارس الاستعلام عن الترقية الخاصة به، ويمكن ذلك باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، تتمثل في:

  • فتح الموقع الإلكتروني لنظام فارس وتسجيل الدخول.
  • الدخول إلى الخدمة الذاتية للموظف.
  • الضغط على خانة ترقية الخدمة الذاتية.
  • الضغط على خانة قرار التحديث.
  • سيعرض تفاصيل الترقية سواء جرى قبولها أو رفضها.

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