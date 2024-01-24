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تقدمت 25 مرتبة عالمياً

إنجازات بدعم وتوجيه القيادة.. السعودية تتصدر خليجياً في مؤشر الأداء الإحصائي

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٠٨ صباحاً
إنجازات بدعم وتوجيه القيادة.. السعودية تتصدر خليجياً في مؤشر الأداء الإحصائي
المواطن - فريق التحرير

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تصدرت السعودية المركز الأول الأولى خليجياً في مؤشر الأداء الإحصائي، كما تقدمت 25 مرتبة عالمياً، هذا الإنجاز الذي يتجدد على أرض الوطن لم يأت من فراغ، ولكن بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة في شتى المجالات.

الدعم والتمكين من القيادة الرشيدة

وساهم الدعم والتمكين الكبيرين الذي تحظى بهما الهيئة العامة للإحصاء من القيادة الرشيدة في تطوَّر العمل الإحصائي كثيرًا في المملكة الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تقدم السعودية 25 مرتبةً في مؤشر تقييم نضج وأداء الأنظمة الإحصائية الوطنية (SPI) الصادر عن البنك الدولي والذي يقيس أداء الأنظمة الإحصائية الرسمية في 186 دولة.

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تحولات استراتيجية في مجال العمل

كذلك تحظى الهيئة العامة للإحصاء بدعم وثقة القيادة الرشيدة، وأسهم ذلك في تحقيق التحولات الاستراتيجية في مجال العمل الإحصائي؛ وكان له عظيم الأثر في تعزيز الدور الوطني الذي تقوم به الهيئة وتحقيق التقدم الذي أحرزته على الكثير من الأجهزة الإحصائية الرسمية حول العالم في مؤشر الأداء الإحصائي (SPI).

بدورها توفر الهيئة العامة للإحصاء البيانات الإحصائية الدقيقة والمحدثة لجميع قطاعات الدولة، ويدعم ذلك متخذي القرارات وراسمي السياسات، كما تقوم ببناء واحتساب المؤشرات الإحصائية ذات جودة عالية، وأسهم ذلك في تقدمها على كثير من الأجهزة الإحصائية الرسمية حول العالم في مؤشر الأداء الإحصائي (SPI).

وبفضل هذا الدعم الكبير من القيادة، حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى خليجيًّا في مؤشر تقييم نضج وأداء الأنظمة الإحصائية الوطنية (SPI) الصادر عن البنك الدولي، وبلغ معدل أداء المملكة العربية السعودية في مؤشر تقييم نضج وأداء الأنظمة الإحصائية الوطنية (SPI) الصادر عن البنك الدولي 17.4٪ خلال عام 2023 م، وهي الأعلى أداءً بين دول مجموعة العشرين (G20).

السعودية تتقدم 4 مراتب بين دول العشرين

كما تقدمت السعودية أربع مراتب بين دول مجموعة العشرين (G20) في مؤشر تقييم نضج وأداء الأنظمة الإحصائية الوطنية (SPI) الصادر عن البنك الدولي.

أيضا احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 15 في مؤشر تقييم نضج وأداء الأنظمة الإحصائية الوطنية (SPI) عام 2023م، بعد أن كانت في المرتبة 19 في عام 2019م، وحققت المملكة 80,8 % في مؤشر تقييم نضج وأداء الأنظمة الإحصائية الوطنية (SPI) عام 2023م، متقدمة عن 63,4 % في تقييم عام 2019 م، وقفزت بذلك 25 مرتبةً في المؤشر.

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