إيفانكوفيتش: مباراة تايلاند مهمة والأخضر المرشح الأقوى

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شدد المدير الفني لمنتخب عمان الأول لكرة القدم، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، على أهمية مواجهة الغد ضد تايلاند، مشيدًا في الوقت ذاته بالمستوى الذي قدمه اللاعبون في مباراة الأخضر.
ومن المقرر أن يلعب منتخب عمان الأول لكرة القدم ضد تايلاند، مساء يوم غد الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.
وقال: “أمامنا مباراة صعبة ومعقدة، نلاحظ من بداية البطولة أن كل المنتخبات صعبة وجميعها تطور مستواها، وحدثت بعض المفاجآت بالبطولة، مع كل الاحترام للخصم هدفنا الفوز، ونأمل تقديم أداء مثل ما قدمناه أمام السعودية وأفضل”.
وتابع إيفانكوفيتش تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة عمان ضد تايلاند: “أثبتنا خلال مباراتنا أمام المنتخب السعودي أننا باستطاعتنا أن نقف ند لأي خصم.. ونحترم الجميع لكن أيضًا، لا نهاب أي خصم”.
وبشأن خسارة عمان ضد السعودية بسبب التغييرات، قال إيفانكوفيتش: ” لا يمكن لأحد أن يتوقع الفوز بنتيجة كبيرة، الأخضر الوحيد الذي فاز على الأرجنتين بطلة العالم، ويُعد المرشح الأقوى في البطولة بناء على مستواه في الجولة الأولى مقارنة ببقية المرشحين”.