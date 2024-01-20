Icon

رابح صقر يشعل حفل موسم الرياض في “ليلة الصقر” Icon تشكيل المنتخب السعودي المتوقع لمواجهة قرغيزستان Icon ماسكيرانو: إذا أراد ميسي سيكون معنا بالأولمبياد Icon تقنية نجران تستقبل طلبات القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي غداً Icon مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ32 درجة والسودة الأدنى بـ 4 مئوية Icon فأر مصاب بمتحور فيروس قاتل يهرب من معمل تجارب صيني Icon القنوات الناقلة لمباراة منتخب السعودية ضد قرغيزستان Icon إيفانكوفيتش: مباراة تايلاند مهمة والأخضر المرشح الأقوى Icon أحمد الكسار: فخورون بتمثيل المنتخب واستبعاد اللاعبين أمور فنية Icon السعودية تحقق تعافيًا بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات كأس آسيا

إيفانكوفيتش: مباراة تايلاند مهمة والأخضر المرشح الأقوى

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:١٦ مساءً
إيفانكوفيتش: مباراة تايلاند مهمة والأخضر المرشح الأقوى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شدد المدير الفني لمنتخب عمان الأول لكرة القدم، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، على أهمية مواجهة الغد ضد تايلاند، مشيدًا في الوقت ذاته بالمستوى الذي قدمه اللاعبون في مباراة الأخضر.

إيفانكوفيتش يؤكد صعوبة مواجهة تايلاند

ومن المقرر أن يلعب منتخب عمان الأول لكرة القدم ضد تايلاند، مساء يوم غد الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.

قد يهمّك أيضاً
القريات تسجل أدنى درجة حرارة بـ 4 مئوية

القريات تسجل أدنى درجة حرارة بـ 4 مئوية

مطار الملك فهد الدولي يكسر حاجز الـ 10 ملايين مسافر

مطار الملك فهد الدولي يكسر حاجز الـ 10 ملايين مسافر

منتخب عمان
لاعبو المنتخب – المصدر @Oman_NT

وقال: “أمامنا مباراة صعبة ومعقدة، نلاحظ من بداية البطولة أن كل المنتخبات صعبة وجميعها تطور مستواها، وحدثت بعض المفاجآت بالبطولة، مع كل الاحترام للخصم هدفنا الفوز، ونأمل تقديم أداء مثل ما قدمناه أمام السعودية وأفضل”.

وتابع إيفانكوفيتش تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة عمان ضد تايلاند: “أثبتنا خلال مباراتنا أمام المنتخب السعودي أننا باستطاعتنا أن نقف ند لأي خصم.. ونحترم الجميع لكن أيضًا، لا نهاب أي خصم”.

برانكو إيفانكوفيتش
برانكو في المؤتمر – المصدر @aawsat_spt

الأخضر المرشح الأقوى في البطولة

وبشأن خسارة عمان ضد السعودية بسبب التغييرات، قال إيفانكوفيتش: ” لا يمكن لأحد أن يتوقع الفوز بنتيجة كبيرة، الأخضر الوحيد الذي فاز على الأرجنتين بطلة العالم، ويُعد المرشح الأقوى في البطولة بناء على مستواه في الجولة الأولى مقارنة ببقية المرشحين”.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطوات الاستعلام عن المركبة المحجوزة إلكترونيًّا عبر أبشر
السعودية اليوم

خطوات الاستعلام عن المركبة المحجوزة إلكترونيًّا عبر...

السعودية اليوم
ريال مدريد الأعلى قيمة بالعالم في 2023
آخر الاخبار

ريال مدريد الأعلى قيمة بالعالم في 2023

آخر الاخبار
دراسة جديدة تحذر لاعبي الألعاب الإلكترونية من فقدان السمع
صحة وطب‎

دراسة جديدة تحذر لاعبي الألعاب الإلكترونية من...

صحة وطب‎
حريق هائل يلتهم مصنعاً في إيران وسقوط جرحى
العالم

حريق هائل يلتهم مصنعاً في إيران وسقوط...

العالم
إحكام: 18 موقعًا عقاريًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها
السعودية اليوم

إحكام: 18 موقعًا عقاريًا لا يجوز اكتساب...

السعودية اليوم
مدني الدمام يباشر حريقًا في حاويات بميناء الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

مدني الدمام يباشر حريقًا في حاويات بميناء...

السعودية اليوم
وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر بيانًا لتوضيح الأمور
الرياضة

وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر...

الرياضة
الدفاع المدني : ابتعدوا عن أماكن تجمع السيول والمسـتنقعات المائية
السعودية اليوم

الدفاع المدني : ابتعدوا عن أماكن تجمع...

السعودية اليوم