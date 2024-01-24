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تهتم بوضع معايير أكاديمية محددة

اختبارات جاهزية تستهدف رفع الجاهزية لسوق العمل

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٣٢ مساءً
اختبارات جاهزية تستهدف رفع الجاهزية لسوق العمل
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي في تقويم التعليم والتدريب، محمد باشماخ، أن اختبارات جاهزية تستهدف قياس أداء خريجي مختلف التخصصات ورفع جاهزيتهم لسوق العمل.

معايير أكاديمية محددة

وأضاف المدير التنفيذي للمركز بمدخلة لقناة الإخبارية، أن المبادرة تهتم بوضع معايير أكاديمية محددة لوضع الحد الأدنى من المعارف والمهارات والقيم الواجب توافرها في جميع التخصصات، فضلًا عن قياس التغذية الراجعة من الجامعات والبرامج الأكاديمية وقياس جودة مخرجاتها.

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وواصل باشماخ، أنه بعد إعداد المعايير اللازمة سيتم العمل على قياس الأداء من خلال وضع اختبارات معيارية، وسيتم قياس أداء تحصيل أداء الطلاب من 24 تخصصًا للعام الأكاديمي الحالي، ومن ثمَّ رفع تلك البيانات بهدف التطوير المستمر.

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