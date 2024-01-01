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المباريات متوقفة حاليًّا لمشاركة الأخضر في كأس أمم آسيا

استئناف مباريات الدوري السعودي بعد شهر ونصف

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:١٦ مساءً
استئناف مباريات الدوري السعودي بعد شهر ونصف
المواطن - فريق التحرير

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ستعود مباريات الدوري السعودي للمحترفين بعد شهر ونصف من الآن؛ وذلك بسبب مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس أمم آسيا 2023.

وستنطلق بطولة أمم آسيا بداية من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبل في دولة قطر.

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وكانت آخر مباريات دوري روشن، أُقيمت أول أمس السبت، 30 ديسمبر بتعادل سلبي بين الفتح والأخدود، وفاز الشباب على الوحدة بهدف، وفاز النصر على التعاون برباعية مقابل هدف.

وستعود مباريات دوري روشن، بداية من يوم 15 فبراير حيث تنطلق منافسات الجولة الـ20.

الترتيب بعد مباريات الدوري السعودي السبت

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مباريات أول أمس السبت، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الصدارة برصيد 53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر، ثم الأهلي برصيد 40 نقطة، يليه التعاون بـ34 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم الفتح بـ29 نقطة، يليه الاتحاد برصيد 28 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتفاق والوحدة، ثم الخليج برصيد 22 نقطة، والشباب بـ21 نقطة.

ويقع الأخدود في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، ثم الرائد بـ19 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء والرياض، ثم الطائي برصيد 17 نقطة، يليه أبها بـ14 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة.

 

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