استاد لوسيل أبرز ملاعب كأس آسيا 2023

خطف استاد لوسيل الأنظار من الملاعب التي ستستضيف مباريات بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، خاصة أن مباراتي الافتتاح والنهائي ستُقام عليه.

كأس آسيا 2023

وتُقام بطولة كأس آسيا 2023 خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، وستكون المباراة الافتتاحية اليوم بين منتخب قطر الأول لكرة القدم ونظيره اللبناني على استاد لوسيل.

9 ملاعب تستضيف البطولة

وتحتضن 9 ملاعب مباريات كأس آسيا 2023، ويُعد استاد لوسيل الأبرز، نظرًا لاستضافته نهائي كأس العالم 2022، وتصل سعته إلى 88 ألف متفرج، ويُعد من أكبر الملاعب في تاريخ البطولة بعد استاد آزادي في طهران.

ويحتضن استاد خليفة الدولي 4 مواجهات في مرحلة المجموعات، ولقاء في دور الـ16، ويستضيف استاد أحمد بن علي، 4 لقاءات في مرحلة المجموعات، مباراة في دور الـ16، ولقاء في ربع النهائي وآخر في قبل النهائي.

ويستضيف استاد الجنوب، 4 لقاءات في مرحلة المجموعات، مباراة في دور الـ16، وأخرى في ربع النهائي، يحتضن استاد البيت، مباراتين في المجموعات، ولقاء في دور الـ16 وآخر في الدور التالي من البطولة.

ومن المقرر أن يستضيف استاد جاسم بن حمد 6 مواجهات في مرحلة المجموعات، ولقاء في دور الـ16، ويحتضن استاد المدينة التعليمية 4 لقاءات في المجموعات، ومواجهة في دور الـ16 وأخرى في ربع نهائي كأس آسيا.

وستُقام 4 مباريات في مرحلة المجموعات على استاد الثمامة، ومباراة في دور الـ16 وأخرى في قبل النهائي، فيما يستضيف استاد عبدالله بن خليفة 6 لقاءات في المجموعات، بجانب مباراة في دور الـ16.