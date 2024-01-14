استدعاء 43.8 ألف سيارة تويوتا ياريس وفيلوز بسبب احتمالية فقد السيطرة على المركبة

أعلنت وزارة التجارة في نبأ عاجل، استدعاء 43.8 ألف سيارة تويوتا ياريس وفيلوز 2023، بسبب احتمالية فقد السيطرة على المركبة.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي نشرته على منصة إكس: “هناك احتمالية حدوث ارتخاء في شد صامولة المساعدات الأمامية، قد يؤدي إلى انفصالها أثناء القيادة، مما قد يتسبب في فقد السيطرة على المركبة وخطر وقوع حادث”.

وأضافت: “سيتم التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa”.

وختمت: “يرجى التواصل مع الوكيل المحلي لإجراء الفحوصات والإصلاحات اللازمة مجانًا. شركة عبداللطيف جميل”.