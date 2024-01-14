استدعاء 43.8 ألف سيارة تويوتا ياريس وفيلوز بسبب احتمالية فقد السيطرة على المركبة

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أعلنت وزارة التجارة في نبأ عاجل، استدعاء 43.8 ألف سيارة تويوتا ياريس وفيلوز 2023، بسبب احتمالية فقد السيطرة على المركبة.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي نشرته على منصة إكس: “هناك احتمالية حدوث ارتخاء في شد صامولة المساعدات الأمامية، قد يؤدي إلى انفصالها أثناء القيادة، مما قد يتسبب في فقد السيطرة على المركبة وخطر وقوع حادث”.
وأضافت: “سيتم التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa”.
وختمت: “يرجى التواصل مع الوكيل المحلي لإجراء الفحوصات والإصلاحات اللازمة مجانًا. شركة عبداللطيف جميل”.
لسلامتكم ..
نعلن عن #استدعاء 43,872 مركبة
🚘 تويوتا "Veloz / Yaris"
🗓 2023
🔻 لاحتمالية حدوث ارتخاء في شد صامولة المساعدات الأمامية، قد يؤدي إلى انفصالها أثناء القيادة، مما قد يتسبب في فقد السيطرة على المركبة وخطر وقوع حادث.#سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2q8D9 🔗 pic.twitter.com/zfWIcDnGhi
— وزارة التجارة (@MCgovSA) January 14, 2024